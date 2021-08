Nederland stuurt militair vliegtuig naar Kabul om personeel op te halen

Het ministerie van Defensie stuurt een militair vliegtuig om ambassademedewerkers, lokaal personeel en tolken op te halen uit Afghanistan. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws. De Afghaanse hoofdstad Kabul staat op het punt te worden ingenomen door de radicaalislamitische Taliban.

De woordvoerder kon vanwege veiligheidsredenen niet zeggen wanneer het vliegtuig vertrekt of waar het landt. Ook is niet bekend of al het ambassadepersoneel mee terugvliegt, of dat er nog enkele medwerkers achterblijven om de werkzaamheden voort te zetten. De Nederlandse ambassade in Kabul is vannacht al ontruimd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade is verplaatst naar een locatie bij het vliegveld.

Defensie stuurt het vliegtuig omdat het steeds moeilijker wordt commerciële vluchten vanuit Afghanistan te krijgen. Zo heeft KLM inmiddels al aan NH Nieuws laten weten het luchtruim boven Afghanistan te mijden.

Zweden en Duitsland ontruimen met spoed ambassades

Ook Zweden en Duitsland ontruimen met spoed de ambassades in Kabul. De medewerkers worden vandaag nog naar het vliegveld gebracht. Dat melden de Zweedse publieke omroep en de Duitse krant Der Spiegel.

De twintig Duitse ambassademedewerkers en de agenten die in Kabul waren voor de beveiliging, worden naar het militaire vliegveld van Kabul gebracht. Er zijn volgens de krant nog ongeveer tachtig Duitsers in Afghanistan. De regering adviseert hen zo snel mogelijk te vertrekken. Duitsland zou eigenlijk morgen het personeel evacueren met grote transportvliegtuigen en commandotroepen.

Diplomatieke post van NAVO in Kabul blijft open

Boven de Amerikaanse ambassade vliegen ook helikopters af en aan om medewerkers te evacueren. De diplomatieke post van de NAVO in Kabul blijft voorlopig nog open. De organisatie wil er zorgen dat de VN-missies kunnen blijven opereren vanaf het vliegveld van de stad.

De Taliban bereikten vanmorgen de Afghaanse hoofdstad, nadat ze eerder al de andere grote steden in het land in rap tempo hadden veroverd. Dat leidde in Kabul tot grote onrust. Rusland liet in tegenstelling tot veel andere landen weten dat het geen plannen heeft om de eigen ambassade in Kabul te ontruimen. De Taliban hebben garanties afgegeven dat de diplomatieke post veilig is.