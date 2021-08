Personeel op ‘moeilijke scholen’ krijgt tijdelijk meer salaris: ‘Achterstanden voorkomen’

Er komt meer geld vrij voor personeel op ‘moeilijke scholen’. Leraren, schoolleiders en ander personeel van achterstandsscholen kunnen de komende twee schooljaren rekenen op een toelage op hun salaris. Dat moet het volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aantrekkelijker maken om op dat soort scholen te werken.

Ruim 1300 scholen die te maken hebben met „veel uitdagende kinderen” krijgen zo’n toeslag. Bij die scholen is er een extra groot risico op achterstanden. Het onderwijspersoneel kan minimaal 5 en gemiddeld 8 procent van hun loon erbij krijgen. De vestigingen die er recht op hebben, worden hier volgens het ministerie zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Meer salaris voor personeel achterstandsscholen

Volgens demissionair minister Arie Slob van Onderwijs staan scholen voor een grote opgave om leervertragingen door corona in te halen. „Op scholen met veel uitdagende kinderen is dit extra ingewikkeld”, zegt Slob. „Deze scholen hebben de meeste moeite met het lerarentekort. Het verloop van personeel is hoger en zij krijgen vacatures moeilijker vervuld. Terwijl goed personeel juist nu hard nodig is.”

De PO-raad zei vorige maand nog dat er structureel meer geld nodig is om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het lerarentekort aan te pakken. „Een structureel probleem vergt een structurele oplossing”, aldus de PO-raad. Slob zegt deze wens te begrijpen, maar volgens hem kan een demissionair kabinet dat niet uitgeven.

Het geld voor deze salarisverhoging komt uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dat is bedoeld om de achterstanden van leerlingen weg te werken die ze door de coronacrisis hebben opgelopen.

Versoepelingen scholen

De zomervakantie zit er weer bijna op (voor regio Noord is ‘ie zelfs al voorbij), en dat betekent weer veel naar school. Medio augustus, tijdens de laatste persconferentie, vertelde demissionair premier Rutte ons welke versoepelingen (onder meer voor scholen) ingingen. Voor het mbo en hoger onderwijs vervalt de afstandsregel, wel moeten ze werken met een maximum aantal studenten per collegezaal.

Voor het (speciaal) basisonderwijs geldt ook dat leerlingen geen afstand hoeven te houden van elkaar of van leraren. Leraren moeten wel 1,5 meter uit de buurt blijven van andere volwassenen. Daarnaast krijgt het personeel het advies om zich twee keer per week te laten testen, tenzij ze gevaccineerd of recent hersteld zijn.