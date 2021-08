Omstreden slachterij Gosschalk in Epe mag weer open, wel met meer camera’s

De omstreden slachterij Gosschalk in Epe mag vanaf morgen weer dieren slachten. Dat moet echter wel gebeuren onder verscherpt toezicht. Enkele maanden geleden ontstond er nog hevige ophef rond de slachterij, omdat op undercoverbeelden te zien was dat medewerkers dieren ernstig mishandelden.

Toen de beelden eind juni naar buiten kwamen, moest het bedrijf dicht. Vandaag meldt demissionair landbouwminister Carola Schouten echter aan de Tweede Kamer dat de slachtwerkzaamheden weer hervat mogen worden.



Wel gelden er nu dus extra voorwaarden. Zo is er een extra toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toegevoegd. Daarnaast mogen dieren alleen worden aangevoerd onder toezicht van de autoriteit. Het slachthuis moet rekening houden met het dierenwelzijn, de slachtsnelheid zal „significant lager” liggen dan bij andere bedrijven.

Schouten meldt dat er al een een plan van aanpak ligt van het slachthuis, dat voldoet aan de voorwaarden van de NVWA. Zo is het aantal camera’s in het slachthuis meer dan verdubbeld, en „de wijze van leidinggeven zo is aangepast dat er voortaan beter gewaarborgd wordt dat de medewerkers niet opnieuw en structureel dierenwelzijnsovertredingen begaan”. De toezichthouder keurde al een aantal voorgaande plannen van het slachthuis af.

De NVWA trok de erkenning van het slachthuis begin juli in, nadat RTL Nieuws beelden van dierenmishandeling naar buiten had gebracht.

Dierenmishandeling

Nadat de beelden naar buiten kwamen, ontstond er dus flink wat ophef. Schouten vond zelfs dat de beelden „een grote minachting van het bedrijf voor de toezichthouder” lieten zien. De overtredingen gingen namelijk door, zelfs nadat de beelden in het nieuws waren geweest en de NVWA het slachthuis onder verscherpt toezicht had geplaatst.

Volgens de minister was de sluiting een signaal aan de gehele sector. „Misstanden worden niet getolereerd en indien misstanden opnieuw in dit slachthuis of andere slachthuizen worden geconstateerd, aarzelt de NVWA niet om opnieuw hard op te treden.”