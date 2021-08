De scholen zijn weer begonnen, ook voor prinses Alexia: Welsh avontuur wacht

Voor veel kinderen en jongeren is de vakantie (helaas) weer voorbij en is het tijd om naar school te gaan. Sommigen gaan naar dezelfde school, maar voor velen breekt er ook een nieuwe tijd op een nieuwe school aan. Dat geldt ook voor prinses Alexia (16).

Prinses Alexia rondde vorig schooljaar de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag af. Ze zal vanaf nu gaan studeren aan het United World College of the Atlantic in Wales. Daar gaat ze de komende twee jaar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.

Alexia gaat voor baccalaureaat

Als ze dat papiertje haalt, krijgt ze toegang tot alle universiteiten van Europa en ook veel universiteiten elders ter wereld. Je komt dan ook niet zomaar op het UWC Atlantic College terecht. De selectie is zeer streng. Op de school zal Alexia leren met verschillende culturen om te gaan. Een vast onderdeel van de opleiding is het doen van vrijwilligerswerk.

Alexia vertrok vanochtend voor haar eerste schooldag. De Rijksvoorlichtingsdienst plaatste een foto van de prinses op Instagram. Op de foto is ze te zien met twee grote tassen, helemaal klaar voor haar nieuwe studie. De foto is overigens gemaakt door koning Willem-Alexander zelf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

United World College of the Atlantic

De koning zelf heeft ook gestudeerd aan het United World College of the Atlantic. Hij ging van 1983 tot 1985 naar de school in Llantwit Major en behaalde daar zijn Internationaal Baccalaureaat. Willem-Alexander is momenteel beschermheer van de school.

Alexia zal niet de enige koninklijke student op de school zijn. Ook de Spaanse prinses Leonor gaat op voor haar baccalaureaat. Prinses Elisabeth van België heeft deze inmiddels op zak, nadat ze tussen 2018 en 2020 aan het Atlantic College studeerde.

Andere prinsessen

Prinses Amalia slaagde dit jaar voor haar eindexamen en neemt een tussenjaar. Wat ze daarin gaat doen?„Een beetje de wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen. Zoals stages lopen bij heel gave bedrijven, maar dat ligt nog niet vast.” Prinses Ariane zit nog op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet