Omstreden slachthuis Gosschalk moet vanaf morgen dicht

Slachthuis Gosschalk in Epe, waarover de afgelopen tijd veel ophef ontstond, moet de deuren sluiten. Toezichthouder NVWA heeft bepaald dat het slachthuis vanaf morgen dicht moet. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wilde eerder deze week al dat het slachthuis zou sluiten. Op beelden was namelijk te zien hoe medewerkers van het slachthuis dieren ernstig mishandelden.

Nadat de beelden naar buiten kwamen, heeft de NVWA een deel daarvan geanalyseerd. Toen zijn inderdaad enkele overtredingen geconstateerden. Sindsdien hebben inspecteurs ter plaatse vastgesteld dat bij de slachterij nog meer mis is met het dierenwelzijn. Daarop is besloten per direct de erkenning van het slachthuis te schorsen. Vandaag mogen de medewerkers hun werk nog afmaken, daarna gaat het bedrijf voor onbepaalde tijd dicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Godgeklaagd! Kwel-slachterij Gosschalk is zelfs na alle ophef gewoon doorgegaan met dierenkwellerij en wetsovertredingen, heeft NVWA geconstateerd! Wat een bord hebben die voor hun kop. Per vanmiddag stilgelegd. https://t.co/elYyPXIeOw — Sjoerd vd Wouw (@SjoerdWouw) July 2, 2021

Slachthuis Gosschalk moet dicht

Als ze weer open willen, moet Gosschalk met een „gedegen” plan van aanpak komen. Dat moet ervoor zorgen dat dieren voortaan wel fatsoenlijk worden behandeld voordat zij worden gedood. Daarbij moet aandacht zijn voor de wijze van leidinggeven, voor de vakbekwaamheid van medewerkers die met levende dieren werken en ook voor de slachtsnelheid. Pas daarna mag het bedrijf met de NVWA komen praten over heropening.

Medewerkers kunnen nog strafrechtelijk vervolgd worden naar aanleiding van de „gruwelijke” beelden. Volgens Schouten is vervolging nog altijd „nadrukkelijk in beeld”. Stichting Varkens in Nood heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van dierenmishandeling. De inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA doet daar nu onderzoek naar.

‘Signaal naar de hele sector’

„De beelden laten een grote minachting van het bedrijf voor de toezichthouder zien”, zegt Schouten. De overtredingen gingen namelijk door, zelfs nadat de beelden in het nieuws waren geweest en de NVWA het slachthuis onder verscherpt toezicht had geplaatst.

De minister noemt de sluiting daarnaast een signaal aan de gehele sector. „Misstanden worden niet getolereerd en indien misstanden opnieuw in dit slachthuis of andere slachthuizen worden geconstateerd, aarzelt de NVWA niet om opnieuw hard op te treden.”