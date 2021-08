Surinaamse oud-president Bouterse opnieuw veroordeeld tot 20 jaar cel

Oud-president van Suriname Desi Bouterse is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982. Dat heeft de Surinaamse krijgsraad besloten. De 75-jarige Bouterse was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Hij had zich ziek gemeld.

De rechters handhaven de gevangenisstraf die Bouterse in 2019 kreeg opgelegd voor de moorden op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime. Omdat Bouterse tijdens dat proces nooit aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Hij was wel een keer aanwezig: toen kwam hij opdagen in militair uniform. Na zijn veroordeling tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

Na zijn veroordeling in 2019 bleef Bouterse op vrije voeten. Hij mocht de behandeling van zijn zogeheten verzetzaak in vrijheid afwachten. Of Bouterse alsnog wordt opgepakt nu de krijgsraad vasthoudt aan zijn veroordeling, kwam vandaag tijdens de zitting niet aan de orde.

De veroordeling hoeft nog niet definitief te zijn. De advocaat van Bouterse krijgt veertien dagen de tijd om in beroep te gaan en heeft al gezegd dat ook te zullen doen. Ook de auditeur-militair, die optreedt als aanklager, kan in de komende twee weken nog bezwaar maken tegen de veroordeling.

Decembermoorden

Om je geheugen op te frissen: in de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse gemarteld en vermoord. De gangbare term voor die gebeurtenis is de Decembermoorden. Desi Bouterse is in deze zaak de hoofdverdachte. Naast hem waren er nog zes andere verdachten, zij kregen allemaal straffen van tien of vijftien jaar opgelegd.

De Decembermoorden lieten diepe sporen achter in Suriname en bij Surinamers in Nederland. De Nederlandse regering bevroor, in reactie op de moorden, de ontwikkelingshulp aan Suriname. In totaal waren er zestien mensen opgepakt, slechts één van hen werd vrijgelaten: vakbondsleider Freddy Derby.

Bouterse wordt er overigens niet van verdacht dat hij in december 1982 persoonlijk mensen om het leven heeft gebracht in Fort Zeelandia in Paramaribo. De voormalige legerleider heeft gezegd het erg te vinden dat hij de Decembermoorden niet heeft zien aankomen.