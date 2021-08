Verkeersruzie escaleert: automobilist in de file steekt vrachtwagenchauffeur

Op de A59 bij Den Bosch is vandaag een vrachtwagenchauffeur neergestoken bij een verkeersruzie. De ruzie, waarbij één van de betrokkenen een mes gebruikte, ontstond in de file.

De vrachtwagenchauffeur kreeg het om onduidelijke redenen aan de stok met een automobilist, nadat ze rond 14.00 uur vanmiddag in de file stonden ter hoogte van de Maaspoort in Den Bosch. De automobilist was boos op de trucker, maar waarom is niet helemaal duidelijk.

Steekpartij in de file

De automobilist was witheet uit zijn auto gestapt en was dusdanig over de rooie dat hij enkele banden van de vrachtwagen lek stak. De vrachtwagenchauffeur stapte uit zijn cabine om verhaal te halen over het leksteken van de banden. Daarop stak de man op de chauffeur in.

De vrachtwagenchauffeur raakte gelukkig niet zwaargewond. Hij werd ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. De politie is nog op zoek naar de automobilist. „De dader stapte weer in zijn wagen en wist via het weer rijdende verkeer te ontsnappen”, laat de politie weten. Ook een zoektocht leverde geen resultaten op.

Verkeersruzie

Dat spanningen in het verkeer hoog op kunnen lopen, wordt opnieuw bewezen. Onlangs werd een man veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een schadevergoeding van 4000 euro voor het bewusteloos slaan van een andere man tijdens een verkeersruzie.

Deze maand nog werd een auto in brand gestoken op de N276 in Brunssum met de bestuurder er nog in. Een groepje scooterrijders kreeg ruzie met de automobilist, waarna er een brandend voorwerp door de achterruit werd gegooid. De bestuurder kon zich nog net redden.

Ook BN’ers ontkomen niet aan verkeersruzies. Marc-Marie Huijbregts werd begin augustus in zijn gezicht geslagen nadat hij al fietsend een aanvaring kreeg met een vrouwelijke automobilist.

Verkeersirritaties

Van de vele verkeersirritaties staat bumperkleven nog steeds op één, op de voet gevolgd door smartphonegebruikers en snelheidsduivels. Ook linksplakkers en mensen die afval uit hun raam gooien, wekken flink wat ergernis op. Ook files staan (uiteraard) op het lijstje van de grootste verkeersirritaties.