Eerste Nederlandse bedrijf introduceert vaccinatieplicht, vakbond ‘in alle staten’

Voor het eerst heeft een Nederlands bedrijf een vaccinatieplicht ingesteld. Leaseplan wil dat alle personeelsleden op termijn weer op kantoor gaan werken, maar zij moeten dan wel gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat weet het Financieele Dagblad (FD) te melden. „Het nieuwe normaal is terug naar normaal”, stelt de leasemaatschappij.

Leaseplan is het eerste bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland dat vaccinatie verplicht stelt. De plicht geldt voor personen die op kantoor willen werken. Maar zodra het thuiswerken niet meer hoeft, worden alle medewerkers weer op kantoor verwacht. De leasemaatschappij gelooft niet in ‘het nieuwe normaal’ van hybride werken. Het vooruitzicht om straks weer samen te mogen werken op kantoor, zorgt juist voor ‘een gevoel van saamhorigheid’, vertelt het bedrijf aan het FD.

Leaseplan verplicht wel, maar controleert niet

Het komt er dus op neer dat al het personeel verplicht wordt om te vaccineren, al zal Leaseplan naar eigen zeggen niet controleren of iemand daadwerkelijk de vereiste prikken heeft gehad. Het is nog maar de vraag of de vaccinatieplicht juridisch gezien haalbaar is. Toch zegt het bedrijf zich vooralsnog geen zorgen te maken. Leaseplan heeft 8000 werknemers, verdeeld over 30 landen. In Nederland werken ruim duizend mensen voor de leasemaatschappij.

Vakbond FNV vindt vaccinatieplicht verwerpelijk

Vakbond FNV is ‘in alle staten’. Vicevoorzitter Kitty Jong vertelt aan het FD: „Werkgevers mogen geen misbruik van hun machtspositie maken door werknemers, direct of indirect, tot vaccinatie te dwingen. Het coronavaccin is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen corona, maar het is niet aan hen om hierover te beslissen. Het druist in tegen twee grondrechten: het recht op privacy en de lichamelijke integriteit. Als een democratisch gekozen regering met instemming van de Kamer kiest voor een vaccinatieplicht, dan is dit één ding. Maar als een werkgever het recht neemt om werknemers te verplichten, is dat van een verwerpelijke orde.”



Glashelder verhaal van @KittyJong1 op @NPORadio1 over onzalige vaccinatie(verplicht)plan van Leaseplan. Let wel Gezond en Veilig werken staat voorop maar wel met inachtname van werknemersrechten — Ron van Baden (@RonvanBaden) August 30, 2021

Het nieuws over de vaccinatieplicht bij Leaseplan laat ook de discussie op Twitter weer oplaaien. Sommigen vinden het een goed idee, andere spreken van een dilemma. Maar veruit de meeste reacties zijn afkeurend. Sommigen proberen zelfs een boycot op poten te zetten, zo blijkt uit de vele tweets. Onlangs bekvechtten Thierry Baudet en Geert Wilders nog op Twitter over een vaccinatieplicht.



Dilemma: lichamelijke integriteit versus gezonde en veilige werkomgeving. Leaseplan introduceert als eerste Nederlandse bedrijf vaccinatieplicht https://t.co/7HE8y7Sc6d — Andre Bakker (@AFABakker) August 30, 2021



Ik verwacht een afkeurend verbod op de #vaccinatieplicht van LeasePlan door het Haagse. Kom er maar in @hugodejonge en @ferdgrapperhaus. https://t.co/QSxV6rkH85 — Frank van Zuilen (@FrankVanZuilen) August 30, 2021



