Bizarre taferelen in Brazilië: meerdere banken overvallen, gijzelaars vastgebonden op auto’s

Tientallen bankrovers hebben een stad in Brazilië geïsoleerd, om er vervolgens onder meer twee banken te beroven. De overval had het karakter van een invasie met zwaargewapende strijders. Dat melden plaatselijke media in de plaats Araçatuba, 475 kilometer ten noordwesten van de stad São Paulo.

Lokale media in Brazilië schatten het aantal overvallers op vijftig. Wat zij precies hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. Wegen naar het centrum werden bij het aanbreken van de dag (maandag) met onder meer brandende auto’s geblokkeerd. Overvallers drongen met behulp van explosieven banken binnen en vielen ook een politiebureau aan. Om politiebewegingen te volgen, zouden de overvallers ook een drone ingeschakeld hebben.



Prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, conversa com o #PrimeiroJornal. Com barreiras humanas e explosivos nas ruas moradores vivem madrugada de pânico no interior de São Paulo #Bandjornalismo pic.twitter.com/lVP3DjXTPV — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 30, 2021

Gijzelaars vastgebonden op auto’s

Om te voorkomen dat ze door agenten bij hun vlucht onder vuur werden genomen, hadden ze volgens de eerste berichten en beelden gijzelaars op het dak en op de motorkap van hun auto’s vastgebonden als menselijk schild. De bankrovers hebben in straten ook explosieven achtergelaten en beelden tonen hoe ze voortdurend in de lucht schoten.



ATENÇÃO: Pelo menos 50 criminosos fortemente armados com fuzis e bombas assaltam agências bancárias, usam moradores de escudo humano e atacam a polícia em Araçatuba, no interior de SP. A PM diz que explosivos foram espalhados e pede que as pessoas fiquem em casa. pic.twitter.com/v09GuDHeRU — Renato Souza (@reporterenato) August 30, 2021

Minstens drie doden, ook gewonden

Er vielen minstens drie doden, schrijft Globo op basis van informatie van de Policia Militar in Brazilië. Twee van de drie doden zouden burgers zijn. Het is onduidelijk welke rol het andere slachtoffer speelde. Volgens de eerste berichten is er ook een gewonde gevallen. Het zou gaat om een fietser die na de bankoverval op straat op een explosief stuitte. Er zijn nog meer explosieven, die naar verluidt overal op de straten liggen. Inwoners van de stad moeten daarom voorlopig binnen blijven. De stad zit daardoor volledig op slot. Onder meer de scholen blijven vandaag dicht.

„Het is een afschuwelijk gevoel, een verschrikking. Ik woon een paar blokken van het centrum. Ik heb alle schoten gehoord, ze gevolgd via video’s, ik ging het huis niet uit en ik vraag de bevolking om thuis te blijven”, wordt burgemeester Dilador Borges geciteerd door Globo.



Criminosos atacaram agências bancárias do centro da cidade e usaram reféns como "escudo humano". Algumas das vítimas foram colocadas sobre os tetos e capôs dos carros. Os criminosos usaram um drone para monitorar os policias: https://t.co/hHUouBp2He #GloboNews — GloboNews (@GloboNews) August 30, 2021

