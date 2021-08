Nederland zet minste vaccinaties van heel Europa, dit is hoe het zit

De vaccinatiegraad stokt in Nederland. Van alle EU-landen is Nederland het land waar op dit moment de minste vaccinaties tegen het coronavirus worden gezet. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van cijfers van Our World in Data.

„Het eerste wat nu opvalt is dat Nederland momenteel van alle EU-landen het land is dat de minste vaccinaties zet”, vertelt Edouard Mattieu, Hoofd Data van Our World in Data, aan het AD. Europese landen als België, Portugal en Spanje zijn Nederland inmiddels voorbij, maar ook landen als Uruguay en de Verenigde Arabische Emiraten hebben ons ingehaald.



Our vaccination data is updated: https://t.co/03pQ8rRViP 💉 5.24 billion doses administered globally 👥 40% of people with at least one dose 🌍 Total doses administered per 100 people:

High-income countries: 113

Upper-middle income: 108

Lower-middle income: 31

Low income: 2 pic.twitter.com/s9ms1ovLtE — Edouard Mathieu (@redouad) August 30, 2021

RIVM erkent afvlakking

In Nederland stijgt het aantal gevaccineerden nog maar met 0,05 procent per dag. In een land als Frankrijk is dat 0,5 tot 1 procent. Het Nederlandse percentage is het laagste van de hele EU. In Nederland had op 1 augustus 68,3 procent van de inwoners minimaal een prik gehad, op 29 augustus was dat 69,2 procent. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent dat er sprake is van ‘een afvlakking’ van de vaccinaties.

Het ministerie van VWS vindt het niet gek dat het vaccineren stokt. „Tegen 85 procent van de volwassenen heeft een prik gekregen”, zegt een woordvoerder in het AD. „Dat betekent dat we ons initiële doel bijna hebben gehaald. Het laaghangend fruit is weg.” Het ministerie wijst bovendien op het gegeven dat je in Nederland nog relatief veel vrijheid hebt als je niet gevaccineerd bent.



Regardless of one's opinion on the French 'health pass', there's one thing everyone will have to agree on: the effect on vaccination coverage in the country has been absolutely striking. pic.twitter.com/yq3Q8vRsIW — Edouard Mathieu (@redouad) August 30, 2021

In diverse landen, waaronder Frankrijk en Griekenland, schoot de vaccinatiegraad de afgelopen tijd omhoog. In die landen moet je nu zelfs voor een bezoek aan een restaurant een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen overleggen. „Wij hebben duidelijk een andere strategie dan Frankrijk. Wij zeggen er komt geen vaccinatieplicht, maar we proberen mensen zo goed mogelijk te informeren en laagdrempelig testen aanbieden. Dat gaat misschien wat langzamer”, aldus VWS.

Vaccinaties voor achterblijvende groepen

Het RIVM en ministerie willen nu de groepen overtuigen die achterblijven met vaccineren. Vooral onder jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen met religieuze bezwaren loopt de vaccinatiegraad achter. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge benadrukte gisteren nog maar eens dat van een eventuele vaccinatieplicht geen sprake kan en zal zijn.