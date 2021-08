Max Verstappen is niet bepaald te spreken over het rijgedrag van de Mercedes-coureurs in de Formule 1. Waar de Red Bull-coureur het vooralsnog vooral met Lewis Hamilton aan de stok had, richt hij nu zijn pijlen op Valtteri Bottas.

Verstappen verloor zondagmiddag de leiding in het WK-klassement aan Hamilton. Na een chaotische race op de Hungaroring eindigde de Nederlander als tiende, nadat hij in de eerste bocht al betrokken was bij een crash. Verstappen kon zijn race wel vervolgen, maar voor een goed resultaat kwam hij toen al niet meer in aanmerking.

Bottas veroorzaakte de crash door Lando Norris aan te tikken. Norris verloor de controle over zijn bolide en nam Verstappen mee in zijn glijpartij. Na afloop wees de Nederlander met de beschuldigende vinger richting Bottas. „Ik word er uiteindelijk gewoon weer afgekegeld door een Mercedes-auto”, mopperde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. „Het is enorm klote dat je twee races na elkaar zo veel pech hebt. Ik had zo veel schade, ik kon niets meer”, zei Verstappen, die in de vorige race nog door Hamilton uit de baan werd getikt.

Met zijn uitspraken over Bottas zet Verstappen de verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes zo mogelijk nog verder op scherp. Bottas trok na afloop wel het boetekleed aan. „Het was mijn fout vandaag”, zei de Fin op Twitter. „Ik heb het remmen voor de bocht verkeerd ingeschat en daarmee mijn eigen race en die van velen anderen beëindigd. Leer ervan.”

DNF 🇭🇺🏁

It was my bad today. Misjudged the braking for T1 in the damp conditions which ended my + many others race.

Learn from it. And recharge for the 2nd half!

Congrats @OconEsteban for the win! And good to see @LewisHamilton fight back to the podium for important points! pic.twitter.com/2ugXCsq4B2

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 1, 2021