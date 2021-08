Het weer in augustus: wordt het nog écht zomer?

Het weer is deze zomer helaas nog niet bepaald om over naar huis te schrijven. Mensen die de zomervakantie in Nederland blijven halen geregeld een nat pak, maar er is hoop! Tijdens de tweede helft van augustus zou het namelijk nog écht zomer kunnen worden.

Kúnnen worden, benadrukt Yannick Damen van Weeronline. „De kans op zon neemt de komende tijd inderdaad steeds verder toe, maar het blijft vooralsnog erg onzeker. We moeten dan ook een slag om de arm houden. En bovendien eerst nog door de natte appel heen bijten”, lacht de meteoroloog in gesprek met Metro.

Zomer blijft nog even wisselvallig

Het blijft immers nog zeker een week erg wisselvallig, benadrukt Damen. „Met 20 tot soms wel 25 graden zal het absoluut niet koud zijn, integendeel. Ook zal de zon geregeld doorbreken, maar die buien blijven nog wel even. Als je daar rekening mee houdt, is het hartstikke lekker om buiten te zijn, maar op het échte zomerweer moeten we nog even wachten.”

In ieder geval tot diep in de volgende week van augustus, voorspelt Damen in zijn weersvoorspelling. „Laten we zeggen: halverwege de maand. Dan begint de kans op zon en nóg hogere temperaturen echt toe te nemen. Dan hebben we het echt over strakblauwe hemels en 25 tot 30 graden. Nogmaals: het ziet er goed uit, maar het zijn geen garanties.”

Augustus-weer elders in Europa

Ook in de landen om ons heen is het weer onrustig en dus moet je voor een garantie op zomerweer toch echt richting de Middellandse Zee. „Maar ook weer niet overal, want in landen als Italië en Griekenland is het extreem heet. Met temperaturen boven de 40 graden én bosbranden. Dan kan je toch echt beter hier zitten”, stelt Damen.



☀️⛈️ We beleven een totaal andere #zomer dan de laatste jaren. Bijna elke dag vallen buien en veel mensen zullen deze zomer ervaren als "slecht". Maar is dat ook zo? We hebben het voor je uitgezocht! 👇https://t.co/CveWELXww1 — Weeronline (@weeronline) August 1, 2021

Want, zo benadrukt de meteoroloog, het is helemaal zo’n slechte zomer nog niet. Integendeel. „Door al die buien lijkt het misschien niet zo, maar het is eigenlijk een hartstikke warme zomer. In de top tien van warmste zomers in Nederland staan we momenteel op plek negen. Het is bijna een graad warmer dan normaal!”

En dus is de conclusie helder: we moeten nog een week lang de buien zien te ontwijken. Vanaf halverwege augustus kunnen we misschien tóch naar het strand. En wellicht naar een festival…