Messi in tranen bij persconferentie over afscheid bij Barcelona

Lionel Messi heeft vandaag bij een persconferentie officieel afscheid genomen van zijn club FC Barcelona. Tijdens de persconferentie barstte de stervoetballer in tranen uit: „Ik ben hier niet klaar voor.”

„Ik heb de laatste dagen veel nagedacht. Dit is heel moeilijk voor mij, na al die jaren. Ik ben hier niet klaar voor”, aldus een zwaar geëmotioneerde Lionel Messi op de speciale persconferentie in Camp Nou.

Hij vervolgde: „Ik en mijn familie waren ervan overtuigd dat we hier zouden blijven. Dit is ons thuis. De tijd in Barcelona is geweldig geweest. Ik wilde graag blijven. Dat was ook het plan, maar vandaag moet ik vaarwel zeggen tegen mijn leven hier. Ik had me mijn afscheid heel anders voorgesteld, in een vol stadion met publiek.”

Messi weg bij FC Barcelona

Afgelopen donderdag meldde FC Barcelona dat Messi, nadat hij 21 jaar voetbalde bij de club en zo ongeveer de bekendste voetballer ter wereld werd, dat de voetballer zou vertrekken. Lange tijd zag het ernaar uit dat Messi bij de club van trainer Ronald Koeman zou gaan bijtekenen, maar vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe deal niet doorgaat.

‘Tranen van Messi krokodillentranen’

Volgens FC Barcelona kan het nieuwe contract niet worden “geformaliseerd” op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona heeft een enorme schuld. Daardoor kan en mag de club een nieuw lucratief contract voor Messi niet afsluiten. Volgens veel kritische Twitteraars zijn de tranen van Messi tijdens de persconferentie dan ook krokodillentranen. „Hij kan blijven hoor. Gewoon om niets spelen of een symbolisch bedrag, want Messi is multimiljonair”, aldus een van de reacties op Twitter. Een ander schrijft „Rupsje nooitgenoeg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij kan blijven hoor. Gewoon om niets spelen of voor een symbolisch bedrag want Messi is multimiljonair. Krokodillentranen dus — Miss (@JMB8DH) August 8, 2021

Paris Saint-Germain

Het lijkt erop dat Messi vertrekt naar Paris Saint-Germain om daar te gaan voetballen. Volgens veel kritische Twitteraars zijn de tranen van Messi tijdens de persconferentie krokodillentrainen.