Liefhebber van kattenfilmpjes? Dit is de trailer van de film POESLIEF 2

Liefhebbers van kattenfilmpjes opgelet! De trailer van de film POESLIEF 2 is daar. Op wereldkattendag – 8 augustus dus – is hij wereldkundig gemaakt. Met 1001 katten als acteurs, zo belooft M&N Film Distribution.

POESLIEF 2 – niemand weet waarom je dat met hoofdletters schrijft, maar het is een feit – is vanaf 30 september in de bioscoop te zien. Tot die tijd moet je het qua genieten even doen met de trailer van anderhalve minuut.

Abatutu schittert weer in POESLIEF

‘s Lands bekendste kat Abatutu heeft een turbulent jaar achter de rug. Zijn eerste eigen film POESLIEF 1 werd bekroond met een Kristallen Film Award en een groot succes. Die film is nu wereldwijd op Netflix te zien. De kers op de taart is voor Abatutu de vervolgfilm POESLIEF 2. Nu de opnames erop zitten is het tijd om Abatutu, en alle andere 1000 kattenfilmpjes die het afgelopen half jaar zijn ingezonden, in het zonnetje te zetten. Iedereen die dat wilde kon net als vorig jaar (dat lees je hier) een kattenfilmpje insturen. En dat levert weer grappige, onhandige en bijzondere kattenmomenten op.



Nicolette Kluijver geeft Abatutu een stem

Naast Abatutu zijn er maar liefst 1000 andere katten te zien in POESLIEF 2. Zonder al deze huis-, tuin- en keukenkatten als filmsterren zou de productie nooit gerealiseerd zijn. Nicolette Kluijver sprak, net als in de eerste film, de stem van Abatutu in. „Het is geweldig om de stem van Abatutu voor de tweede keer te mogen inspreken. Het is een hele eer om zo’n grote ster mijn stem te geven”, zegt de tv-maaktster.

Naast Kluijver zijn ook de populaire TikTok talenten @Dreamon04 en Lonneke van Krimpen te horen in POESLIEF 2. De speciaal voor de film gecomponeerde soundtrack is verzorgd door de jonge componist Jelle Dittmar. Hij ziet de song als zijn muzikale ode aan de kat.



Kat uit POESLIEF is een grote ster

Filmkat Abatutu is de bekendste kat van Nederland. Hij is in tal van speelfilms, toneelvoorstellingen en commercials te bewonderen, zoals De Wilde Stad, Poes Poes, Wiplala, Superjuffie, De Matchmaker en dus POESLIEF 1. Abatutu won in 2019 als eerste dier ooit een oeuvreprijs tijdens het Nederlands Film Festival.