Nu vier weken wachten op coronabewijs na Janssen-vaccinatie

Als je gevaccineerd bent met het middel van Janssen, moet je vier weken wachten voordat je als volledig gevaccineerd wordt gezien. Dat meldde demissionair premier Mark Rutte vandaag. Eerst kreeg je het bewijs vrijwel direct en kon je meteen dansen met Janssen. Daarna werd de wachttijd al opgeschroefd naar twee weken, nu worden dat er dus vier. Daarna krijg je pas een groen vinkje te zien in de CoronaCheck-app.

Het vaccin heeft volgens de demissionaire premier „iets meer inwerktijd nodig”. De nieuwe regel gaat in per 14 augustus.



Het achterlijkste van alles: ‘wachttijd’ met Janssen van 2 naar 4 weken. Reminder: van Hugo de Jonge mocht je een maand terug nog gelijk (!) de kroeg in na je prik. Echt, gooi jezelf weg… #persmoment — Onno Schram (@onnoschram) August 2, 2021

Vier weken wachten op coronabewijs

De regel gaat pas over zo’n twee weken in, omdat het „juridisch inregelen” vereist, aldus Rutte. Als je voor 14 augustus het Janssen-vaccin krijgt of de prik al hebt gehad, verandert de CoronaCheck-app niet voor je. Wel vraagt Rutte deze mensen zich voor het verstrijken van de vier weken „zo op te stellen alsof het vaccin nog niet volledig werkzaam is”.

Bij de GGD worden de komende weken nog 1500 mensen voor een Janssen-prik verwacht. Verder zijn er ook vrije-inloopplekken, waar mensen zich zonder afspraak kunnen melden voor een injectie met het vaccin.



‘Dansen met Janssen’, dat was het (demissionair-)ministeriële devies. En nu betaalt de evenementensector, na maandenlange zorgvuldige voorbereiding, en toch al van meet af aan zo hard getroffen door corona, de rekening 🙄 — Cornald Maas (@cornaldm) July 26, 2021

Dansen met Janssen

Dat het dansen met Janssen-principe nogal flopte, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Nadat het nachtleven weer open ging en we naar festivals mochten, steeg het aantal besmettingen explosief. De horeca moest weer om 00.00 uur dicht en festivals gaan nu überhaupt niet door. Ja, eendaagse festivals mogen na 13 augustus 750 bezoekers ontvangen. Weg festivalzomer dus. Bij Zomergasten gisteravond schoof een jeugdpsychiater aan, die zijn onbegrip voor dansen met Janssen nog eens onderstreepte. Volgens hem is het ‘buiten proportie’ om de jongeren de schuld te geven van de oplopende besmettingen.

„Ik snap helemaal niet dat ze dit gedaan hebben”, zei hij. „De schuld ligt bij de ministers en ik vind dat ze zware mea culpa hadden moeten maken aan de jongeren. Ze hebben ze hoop gegeven en toen zeiden ze ‘wat heb je nou gedaan?’”