Gezin Bibian Mentel laat emotioneel eerbetoon vereeuwigen

De man en kinderen van Bibian Mentel hebben een emotioneel eerbetoon aan haar laten vereeuwigen. De paralympisch snowboarder overleed eind maart van dit jaar. Om haar altijd bij hen te dragen, heeft het gezin een tatoeage laten zetten. Bibians echtgenoot Edwin Spee vertelde aan NH Radio dat hij en zijn kinderen het woord ‘amor’ (liefde) op hun lichaam hebben staan.



Eerbetoon aan Bibian Mentel

Spee heeft daarbij ook het woord ‘fati’ laten tatoeëren. „Dat is een Latijnse uitspraak. Amor is liefde en fati is je noodlot”, vertelde hij. „Het gaat erom dat je niet alleen van de mooie dingen in je leven moet houden, maar dat je ook de slechte dingen moet proberen te omarmen en ook daarvan moet houden. Als je dat kan nastreven dan merk je dat uit slechte dingen ook mooie nieuwe dingen voort kunnen komen. En dat je niet te lang in je verdriet blijft hangen. Bibian was daar van nature een meester in.”

De tattoo hebben ze onlangs laten zetten tijdens een vakantie in Spanje. Het gezin heeft „enorm genoten” van de reis. „En mooie nieuwe herinneringen verzameld. Bibian vond bezittingen minder interessant. Herinneringen duren veel langer en daar heb je het veel vaker over. Als je op je sterfbed ligt, dan heb je het niet over die mooie dikke auto en dingen die je hebt verzameld, maar over mooie herinneringen. Dat heb ik van haar geleerd.”

Afscheid

Begin april kwamen honderden mensen bijeen om afscheid te nemen van Bibian Mentel. Zo stonden vele mensen met witte en rode rozen en tulpen in de hand langs de weg. Bibian werd langs hen, in een auto, gebracht naar het crematorium in Laren. Even later bedankte zoon Julian iedereen voor de steun en lieve berichtjes. „Iedereen bedankt voor het mooie afscheid”, schrijft Julian op Instagram. Daarbij deelde hij een foto van een bloemenzee op een steiger.

Mentel overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Op 27-jarige leeftijd werd ze al getroffen door botkanker, waarna ze haar onderbeen moest laten amputeren. Ondanks alle tegenslagen groeide ze uit een paralympisch icoon met drie gouden medailles. Haar overlijden leidde tot een stroom aan reacties van sporters, politici en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden.