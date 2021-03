Van schaatster tot prins en bewonderaar: mooie woorden voor Bibian Mentel

Na een leven vol persoonlijke, sportieve hoogtepunten en medische dieptepunten, is Bibian Mentel gisteren overleden. Dat ze een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op velen, blijkt wel uit de stroom aan reacties, uit allerlei hoeken.

Op Twitter is #bibianmentel sinds gisteravond (weer) trending. Foto’s van haar lach, haar wijze woorden en herinneringen worden volop gedeeld.



Een mooie en wijze levensles van een sterke vrouw #bibianmentel

'Verzamel geen geld of bezittingen, maar mooie herinneringen'

♥️ — Krissy (@Krisjesav) (@Krissykrisjesav) March 30, 2021



„Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten”, schrijft de familie van Mentel.

Er wordt door bekend en onbekend Nederland op gereageerd, met heel veel hartjes. „Bibian… Prachtige inspirerende Bibian… We zullen jou voor eeuwig herinneren met het allergrootste plezier en alle liefde”, schrijft Chantal Janzen.



Kabinet

Minister-president Mark Rutte reageerde gisteravond met droefheid op het overlijden van Bibian Mentel. „Een icoon van de Nederlandse paralympische sport. Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen. Ik wens haar nabestaanden veel sterkte met dit grote en verdrietige verlies”, laat hij op Twitter weten.



Bedroefd door het overlijden van @BibianMentel. Een icoon van de Nederlandse Paralympische sport. Met haar positiviteit en immense doorzettingsvermogen een voorbeeld voor ons allen. Ik wens haar nabestaanden veel sterkte met dit grote en verdrietige verlies. — Mark Rutte (@MinPres) March 29, 2021

Ook sportminister Tamara van Ark memoreert Mentel. „Nederland heeft een fantastisch mens en snowboarder verloren. Bibian zette met de #mentelityfoundation paralympisch sporten nog meer op de kaart. Niet alleen door haar prestaties, maar ook door haar levenslust inspireerde ze mij en vele anderen. Ik wens haar familie veel sterkte”, twittert ze.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid): „Wat ontzettend verdrietig. Dag lieve Bibian Mentel. Je veerkracht, levenslust en optimisme zijn een inspiratie voor ons allemaal. Heel veel sterkte voor haar nabestaanden.”

Prinsen herdenken Bibian Mentel

Prins Constantijn en prins Pieter Christiaan hebben Bibian Mentel herdacht op Twitter. Constantijn schrijft dat hij Mentel dankbaar is voor alles wat ze mensen heeft geleerd. Hij begint zijn bericht met een citaat van Mentel: „Verdriet is goed, maar je moet er niet in verdrinken.” De prins bedankt haar ook voor alles dat ze heeft gegeven en heeft gedeeld. „Iedereen die je hebt geraakt met je optimisme en doorzettingskracht is een beter mens geworden. Rust zacht.”



‘Verdriet is goed, maar je moet er niet in verdrinken’, zei je. Dank voor alles dat je hebt gegeven en met ons gedeeld. Iedereen die je hebt geraakt met je optimisme en doorzettingskracht is een beter mens geworden. Rust zacht. https://t.co/iYmnfyHj4o — Constantijn van Oranje (@constantijn14) March 29, 2021

Pieter Christiaan schrijft dat hij „mooie herinneringen” heeft aan de paralympisch snowboardkampioene (48) en hij zal haar missen. De prins deelt ook een foto van hem en Mentel tijdens de Laureus Sport Awards. „Wat een bijzondere, immer optimistische en sterke vrouw. Groot gemis”, schrijft hij.

Sporters

Sporters hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Bibian Mentel. „De hemel is een stralende ster rijker. Een van de meest inspirerende (sport)mensen op deze aarde is niet meer”, schrijft Dafne Schippers op Twitter. „Rust zacht @BibianMentel, sterkte aan de familie & vrienden. Laten we haar woorden voor altijd onthouden; verzamelen herinneringen en geen bezittingen!”

„Rust zacht lieve @BibianMentel. Bedankt voor al je inspiratie, je bent een geweldig mens”, laat meervoudig olympisch kampioene Ireen Wüst weten.



Stil ervan… Rust zacht lieve @BibianMentel voor mij was je enorm inspirerend in je optimisme en doorzettingsvermogen. We zullen je missen. ♥️ — Thijsje Oenema (@thijsje) March 29, 2021

Ook voormalig schaatsster Thijsje Oenema herinnert zich het doorzettingsvermogen van Mentel. „Stil ervan… Rust zacht [email protected], voor mij was je enorm inspirerend in je optimisme en doorzettingsvermogen. We zullen je missen.”

„Lieve Bibian, zonder jou voelen we ons leeg. Je keek naar mogelijkheden, naar kansen en dromen najagen, Je bent een groot voorbeeld voor alle kinderen met een beperking, maar ook voor ons. We gaan je missen”, schrijft de Johan Cruyff Foundation. Mentel opende afgelopen dinsdag nog haar eigen Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

Skivereniging over Bibian Mentel

De Nederlandse skivereniging heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van haar erelid Bibian Mentel. „De Nederlandse wintersportfamilie verliest één van haar grootste inspiratoren en een stralend voorbeeld van doorzettingsvermogen en veerkracht”, laat de Nederlandse skibond weten.

De bond herinnert zich het doorzettingsvermogen van Mentel. „In aanloop naar de Olympische Spelen van Salt Lake City in 2002 werd bij Bibian botkanker geconstateerd. Uiteindelijk volgde een amputatie van haar rechterbeen, maar getekend door haar doorzettingsvermogen stond ze amper vier maanden later met een prothese alweer op een snowboard.”

„Het was Bibians droom om gelijke kansen voor mensen met een lichamelijke uitdaging te bewerkstelligen”, schrijft de bond die Mentel in 2014 benoemde tot erelid. „Namens alle collega’s wensen wij familie, vrienden en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.”