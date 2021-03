Bibian Mentel is uitbehandeld: ‘Ze heeft gevochten als een leeuwin’

Verschrikkelijk nieuws voor Bibian Mentel en haar dierbaren. Veel mensen leven met haar mee.



Zullen we de #powervrouw trending maken voor @BibianMentel? Zo veel kracht, stekte en positiviteit zit er in die vrouw. 🙏🏽 — Annemiek (@Annemiek080978) March 5, 2021

Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mental heeft uitzaaiingen in haar hersenen en behandeling is niet meer mogelijk. De 48-jarige Utrechtse heeft van haar artsen dan ook het advies gekregen om afscheid te nemen van haar dierbaren. Dat maakte DenkProducties, met wie Mentel een seminar organiseert, samen met haar man Edwin Spee bekend.

Bibian Mentel

Mentel kreeg bijna twintig jaar geleden voor het eerst te maken met botkanker. Het leidde ertoe dat haar onderbeen geamputeerd moest worden. Ze ging door als paralympisch snowboardster en veroverde drie keer goud op de Paralympische Spelen: één keer in Sotsji 2014 en twee keer in Pyeongchang 2018.

De meervoudig wereldkampioene werd in beide jaren op het Sportgala gekozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. Mentel beëindigde haar carrière eind 2018. Ze ging zich daarna inzetten voor haar Mentelity Foundation, bedoeld om kinderen en jongvolwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen.



Och lieve, dappere, sterke vrouw, strijdster, mijn inspiratiebron @BibianMentel alle kracht en liefde🙏❤ — Hesi (@hsinkgraven) March 5, 2021

Strijder

Mentel droeg zowel in Sotsji als in Pyeongchang de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie. Enkele maanden voor de Paralympische Spelen van 2018 in Zuid-Korea moest Mentel een zware operatie ondergaan aan haar nek, omdat een wervel instabiel was geworden na een reeks bestralingen om een tumor onder controle te krijgen. De nekwervel werd verwijderd en Mentel kreeg een titanium constructie om haar nek te ondersteunen. Amper drie maanden later pakte ze in Pyeonchang twee gouden medailles.

„Welke medaille de mooiste is? Ze zijn allemaal heel anders”, zei Mentel na haar dubbele succes in Zuid-Korea. „Voor Sotsji heb ik me ingezet om snowboarden op het paralympische programma te krijgen. De medaille was de kers op de taart. Hier heb ik er echt voor moeten strijden.”

De geliefde Mentel beëindigde haar carrière eind 2018.

In 2019 belandde Mentel in een rolstoel vanwege een incomplete dwarslaesie, opgelopen bij een operatie aan een tumor in haar rug. De snowboardster deed in die rolstoel mee aan het tv-programma Dancing With The Stars, waarin ze de finale haalde.



Ondanks het slechte nieuws, laat Bibian ‘it’s all about mentelity’ Mentel weten te blijven genieten van het leven. Op dinsdag 9 maart zal ze een seminar over winnaarsmentaliteit geven. Afblazen is geen optie, laat de organisator weten. „Want doorzetten, dat is haar eerste natuur. Positief blijven en doelen stellen. Daarom is afblazen voor haar geen optie. En wij steunen dat.”

#Mentel

Op social media reageren mensen verdrietig en met veel wensen voor #mentel. „Wat een vreselijk naar bericht, iedere keer maar weer die strijd aan gaan met deze vreselijke ziekte en dan nu toch aan het kortste eind trekken. Geniet intens van deze laatste fase en veel kracht toegewenst”, schrijft iemand. „Gevochten als een leeuwin, maar helaas de strijd verloren”, vat iemand het samen. En „Wat een strijder en inspiratiebron ben jij. Heel veel sterkte deze tijd ook voor de naasten.”



