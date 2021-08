Militairen niet op missie na weigeren vaccinatie, vrees voor verplichting

Twee Nederlandse militairen kunnen niet mee op een buitenlandse missie, omdat zij een vaccinatie tegen het coronavirus hebben geweigerd. In totaal hebben zeven militairen ‘nee’ gezegd tegen een vaccinatie. Dat laat het Ministerie van Defensie weten aan de Volkskrant. Militairen vrezen voor een totale vaccinatieplicht, maar zo ver is het nog niet.

De twee militairen die een coronavaccin hebben geweigerd, hebben andere werkzaamheden gekregen. Zij tekenden bezwaar aan, op grond van godsdienstovertuiging. Een speciale commissie heeft de bezwaren gegrond verklaard. Drie andere bezwaren werden ongegrond verklaard, omdat de vaccinweigering niet gebaseerd was op religieuze, medische of levensbeschouwelijke gronden. Eén bezwaar werd later ingetrokken en een ander bezwaar moet nog worden beoordeeld, zo meldt een woordvoerder aan de Volkskrant.



Vaccinatie is verplicht voor militairen die op missie gaan

Voor Nederlandse militairen is vaccinatie in principe vrijwillig, maar voor militairen die naar het buitenland gaan is het wél verplicht. Zij kunnen bezwaar indienen. Als de commissie het bezwaar gegrond verklaart, krijgt de leidinggevende geen reden. Het kan zijn dat een militair meerdere keren een negatief advies krijgt. Dan kan het zo zijn dat hij een andere functie krijgt. Vanwege het weigeren van een vaccin is dat tot nu toe nog niet gebeurd, laat Defensie weten. Militairen die naar het buitenland gaan, moeten zich al langer laten vaccineren tegen besmettelijke ziektes die lokaal rondgaan, zoals difterie, tetanus en poliomyelitis (DTP) en hepatitis B.

Militairen vrezen vaccinatieverplichting voor iedereen

Vooralsnog geldt de vaccinatieplicht alleen voor militairen die naar het buitenland gaan, maar sommigen vrezen dat het voor iedereen een verplichting wordt om een vaccinatie te nemen. In de Verenigde Staten is dat vanaf volgende maand het geval. Jan Kropf, voorzitter van vakbond ACOM, reageert in de Volkskrant: „Die discussie zullen we hier ook krijgen. Er komen bij ons berichten binnen van militairen die zich afvragen: het zal toch niet voor iedereen verplicht worden?”

Nederlandse militairen zijn op diverse plekken op de wereld actief. Defensie evacueert momenteel iedereen uit Afghanistan. Het ministerie is daarom druk in de weer met diverse evacuatievluchten. Daar lees je hier meer over.



