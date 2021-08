Heb je een elektrische fiets? Dan ben je bij deze gewaarschuwd

De elektrische fiets blijft maar aan populariteit winnen. Niet alleen bij consumenten, maar ook bij criminelen. In de eerste helft van 2021 is het aantal gestolen e-bikes enorm toegenomen. Zelfs op klaarlichte dag worden de sloten van elektrische fietsen doorgeknipt.

Hoe populair e-bikes zijn bij criminelen, wordt duidelijk uit de cijfers van SAFE (Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal) en de politie. Hieruit blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar 9.600 elektrische fietsen gestolen zijn. Even ter vergelijking: in dezelfde periode een jaar eerder werden er ‘slechts’ 7.260 e-bikes gestolen. Dat is dus een toename van 32 procent. En dat terwijl de diefstal van gewone fietsen juist met 38 procent gedaald is.

Criminelen zijn gek op e-bikes

Er zijn verschillende redenen waarom elektrische fietsen zo populair zijn bij criminelen. Zo zijn ze relatief makkelijk te stelen. Een kwaadwillende met een betonschaar en een busje kan op een avond flink huishouden. Daarnaast zijn ze relatief duur. Het is voor dieven dus redelijk eenvoudig om een flinke buit te scoren.

Daar is dit jaar echter nog iets bovenop gekomen. De e-bike kampt met hetzelfde probleem als de PlayStation 5, namelijk het chiptekort. Net als Sony hebben ook elektrische fiets-producenten hun productie moeten terugschalen. Ondertussen bleef de vraag groeien en is er nu dus een tekort aan e-bikes en lange wachtrijen. Hierdoor kunnen criminelen gestolen elektrische fietsen voor een hogere prijs verkopen.

Preventie en verzekeringen

Dit probleem staat ook bij de politie op de radar. Wat hen opvalt, is dat criminelen zeer serieus te werk gaan. Het zijn niet alleen eenlingen die even een fietsje jatten, maar ook georganiseerde bendes. Het opsporen van een gestolen elektrische fiets is niet gemakkelijk. Je hebt immers geen kenteken zoals een auto of een scooter. Het advies is dan ook vooral om te investeren in preventie.

Dat kan bijvoorbeeld bij de ANWB. Daar hebben ze een verzekering met track and trace. De elektrische fiets krijgt dan een zender zodat je kunt zien waar hij is. Op deze manier kan de ANWB bijna de helft van alles gestolen fietsen weer terugvinden. Dat moet wel snel gebeuren, want het duurt vaak niet lang voordat de e-bike in een container richting Oost-Europa verdwijnt. Dat is namelijk wat vooral gebeurt.