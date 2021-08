Nederlandse student maakt kans op Oscar met moedige docu

Een Oscar is de meest felbegeerde prijs in de filmwereld, durven we te stellen. Als je die dan ook nog eens als student wint, dan ben je een hele grote. De Nederlandse filmstudent Milou Gevers is genomineerd met haar film Waarom bleef je niet voor mij?.

Oké, het gaat om een Student Academy Award, ook wel Student Oscar genoemd. Maar die worden mooi wel even uitgereikt door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Waarom bleef je niet voor mij?

Waarom bleef je niet voor mij? is een moedige documentaire over zelfmoord, die in Amerika nu is doorgedrongen tot de finale van de Student Academy Awards. De film van Milou Gevers is genomineerd in de categorie internationale documentaire, laat de Nederlandse Filmacademie weten.



In de film vertellen vier kinderen, die tijdens de basisschool een ouder verloren aan zelfmoord, over de reis die zij aflegden vanaf het moment dat zij het nieuws hoorden. Milou Gevers maakte hetzelfde mee in haar persoonlijke leven. Eerder kreeg Waarom bleef je niet voor mij? al een KNF Award (Prijs van de Nederlandse Filmkritiek) en een ‘Documentaire Wildcard’.

Niet de eerste Nederlandse student met een Oscar

Naast Waarom bleef je niet voor mij? zijn twee documentaires van filmscholen uit Duitsland en Mexico genomineerd. In deze categorie wordt alleen een Golden Medal uitgereikt. De winnaar wordt half september bekendgemaakt. De laatste keer dat Nederland een Student Oscar won, was in 2017. Toen kreeg Marit Weerheijm de prijs voor haar eindexamenfilm Grijs is ook een kleur.

Check ook de Nederlandse film Woodland Cemetery, die is genomineerd voor een echte Oscar in 2022. De hoofdrol in deze korte film wordt gespeeld door de Zweedse actrice Josefin Asplund, onder meer bekend van haar rollen in The Girl with the Dragon Tattoo van regisseur David Fincher en de hitserie Vikings.

Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.