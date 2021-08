Doomsday 11 augustus schiet al aardig op, hashtag #ikleefnog is nu trending

De een is bloedserieus en denkt dat 11 augustus ‘Doomsday’ wordt. De ander moet daar hard om lachen. En dat levert op Twitter de hashtag #ikleefnog op. Die is inmiddels trending.

Volgens complotdenkers is 11 augustus Doomsday, de dag waarop tegen corona gevaccineerde mensen ‘bij bosjes’ gaan omvallen. De reden: 5G gaat volgens hen ‘aan’ en daarom worden mensen die zich lieten vaccineren ‘gemicrowaved’. Vooral Micha Kat, op Wikipedia zelfs tot officieel completdenker benoemd, zwengelde Doomsday aan. Kat meldt dat meerdere landen een groot aantal lijkzakken heeft besteld. Een serieuze bron – al twijfelt hij waarschijnlijk aan serieuze bronnen – heeft hij niet.

11 augustus vooralsnog geen Doomsday

Hoe dan ook: Doomsday 11 augustus is al aardig onderweg op het moment van schrijven (einde middag). Famke Louise heeft ondertussen bekendgemaakt dat zij zwanger is. De tijgermug is in ons land gesignaleerd. En plofkippen verdwijnen nu echt uit de supermarkten. Mensen die zijn bezweken aan 5G en de microwave zijn nog niet gesignaleerd. Veel mensen reageren op Twitter met de hashtag #ikleefnog. Maar vooral met een knipoog.

Vanmorgen was #ikleefnog er nog niet. Wel verschenen er berichten als ‘Yo Micha, still waiting man’ en ‘Happy Microwaved Day!’.



Reacties met #ikleefnog op Twitter

Soms is een tweet kort maar krachtig. Maar je begrijpt de boodschap.



Een ander wordt zelfs ongeduldig.



Zit al bijna 13uur te wachten maar #ikleefnog en jullie? pic.twitter.com/ZRtezN1Mr6 — 1stSheepBrigade, #431 Back in Town (@1stsheepbrigade) August 11, 2021



Heb nu zelf maar wat in de #magnetron gezet, dat wachten duurt te lang. En ik heb honger. #11augustus #ikleefnog — 🐈‍⬛ Loon (@ilonoona) August 11, 2021

Humor.



Vragen, vragen, vragen.



Uhmmmm…#11augustus #ikleefnog Is er al een nieuwe datum? Dan weet ik of ik nog boodschappen moet doen… — Mir (@Mariimma2) August 11, 2021

Voorspelling einde van de wereld net als Doomsday 11 augustus?

Natuurlijk wordt ook de Mayakalender erbij gehaald. In 2012 zou de wereld vergaan. Maar, je hebt het vast gemerkt, we zijn er nog.



Zou het dan toch 8 november worden? 😂 Herinnert zich zoiets als de Maya kalender. #ikleefnog — ςαηηε ❦ ❌❌❌ 💛💙🐉 (@Tjikkie) August 11, 2021

En tja, hoe zit het hiermee?



Is het nog te vroeg om te juichen? Qua tijdzone zeg maar… #ikleefnog — Annemarie.v.Pruyssen (@AMVPtweets) August 11, 2021

Maar vooral: blij.



Er zijn op Doomsday 11 augustus nog een aantal uren te gaan. Dus vooralsnog: sterkte! 😉 #ookmetroleeftnog.