Ook Frankrijk wil vaccinbooster; ‘kwestie van tijd in Nederland’

Vanaf september gaat ook Frankrijk mensen in risicogroepen een derde vaccinatie tegen het coronavirus geven. President Emmanuel Macron zegt in een video op Instagram dat een derde prik hoogstwaarschijnlijk nodig is voor ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. Demissionair minister Hugo de Jonge wil eerst meer informatie voordat hij een derde prik in Nederland overweegt.

Eerder maakten Israël en Groot-Brittannië bekend kwetsbare burgers een ‘vaccinbooster’ te geven. Ook Duitsland en de Verenigde Staten zijn van plan die te gaan aanbieden. De landen willen zo een vuist maken tegen de oprukkende deltavariant van het virus.

Macron: ‘Aantal antilichamen neemt na verloop van tijd af’

Macron zei in de video dat een derde vaccinatie voor sommige mensen nodig is, omdat het aantal antilichamen na verloop van tijd afneemt. Daardoor neemt de kans op ernstig ziekteverloop of sterfte toe bij mensen in risicogroepen. Een derde inenting kan dat tegengaan, aldus de Franse president. Ger Rijkers, hoogleraar biomedische wetenschappen, zei deze week in Nieuwsuur dat een derde prik het aantal antistoffen bij ouderen sterk verhoogt. „Het aantal antilichamen dat kan binden aan de deltavariant wordt tien keer hoger.”

Macron slaat met zijn beslissing een oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de wind. Volgens de WHO moet er eerst gezorgd worden dat er meer vaccins beschikbaar komen voor armere landen. Drie weken geleden riep de organisatie rijke landen op om voorlopig af te zien van een derde prikronde.



Ger Rijkers, hoogleraar biomedische wetenschappen, over de derde prik. “We weten dat bij een derde prik bij ouderen het aantal antistoffen dat kan binden aan de deltavariant, tien keer hoger wordt.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/hdBOqQwZh0 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) August 3, 2021

WHO wil meer coronavaccins naar derdewereldlanden

Omdat er een mondiaal tekort is aan vaccins ziet de WHO liever dat de vaccins beschikbaar worden gesteld voor landen die achterlopen met hun vaccinatieprogramma. „Wij maken nu bewuste keuzes om mensen in nood niet te beschermen”, waarschuwde topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO.

Er zijn wereldwijd inmiddels 4 miljard doses toegediend. Meer dan 80 procent daarvan ging naar inwoners van landen met een hoog- en middeninkomen. Vaccinmakers Pfizer/BioNtech en Moderna hebben al eerder aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn.

De Jonge: ‘Nog weinig informatie over derde vaccin’

Het nieuws uit omringende landen roept in Nederland veel vragen op. Vooralsnog heeft het demissionaire kabinet geen formeel standpunt ingenomen over het vraagstuk. Demissionair minister Hugo de Jonge laat via Twitter weten dat er „nog weinig informatie bekend is” over een derde vaccinatieronde. Zodra er meer bekend is, wordt dat volgens De Jonge via de officiële kanalen gecommuniceerd.



Over een eventuele derde vaccinatie nadat je al volledig gevaccineerd bent, is helaas nog weinig informatie bekend. Wanneer hier wel meer over bekend is, kun je dit lezen op https://t.co/A6q9eTv1oQ ^KW — Hugo de Jonge (@hugodejonge) August 2, 2021

Derde prik lijkt een ‘kwestie van tijd’

Veel Nederlanders zeggen op sociale media dat het een kwestie van tijd is dat De Jonge bekend zal maken dat ook hier een derde prikronde komt. „Nederland heeft nog geen besluit genomen voor een derde prik, maar iedereen weet nu al dat die er toch gaat komen”, is de algemene tendens op onze Facebook-pagina.



Waarom vaccineren we niet eerst de hele wereld voor we een derde prik gaan overwegen? — Maaike (@maaikelauret) August 2, 2021

„En dan janken als er in Afrika en nieuwe variant op duikt en we niet op safari kunnen. Egoïstisch”, wordt gereageerd op sociale media. Daar kunnen ze zich wel vinden in de oproep van de WHO. „Laten we eerst zorgen dat ook mensen in armere landen gevaccineerd worden! Veel belangrijker. Je kiest niet waar je geboren wordt en zij willen ongetwijfeld ook graag beschermd zijn.” Een ander: „Of niet vaccineren. Dat is nog beter.”