Niemand snapt het: voetbalstadions vol, Formule 1 loeidruk… maar geen festivals

Meer dan 20.000 mensen bij Ajax en Feyenoord. 70.000 mensen naar de Formule 1. En festivals? Die zijn er niet. Eigenlijk snapt niemand het. Vandaag trekt onder meer festivalorganisator ID&T maar weer eens hard aan de bel.

Dat ID&T juist nu onbegrijpend aan die bel trekt, is natuurlijk niet toevallig. Vanavond houden demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid weer hun corona-persconferentie. Metro blikte daar vanmorgen al op vooruit. De ‘persco’ begint om 19.00 uur.

Komen de festivals op de corona-persconferentie aan bod?

Gaan Rutte en De Jonge iets zeggen over het gedrag van de duizenden supporters in de voetbalstadions? En, daar zijn misschien wel nog veel meer mensen benieuwd naar: komen er tóch nog festivals? Eerlijk gezegd is de verwachting dat vanavond wordt gesteld: tot en met half september niet.



.. maar evenement met muziek a.k.a. festivals nog steeds niet zouden kunnen? Volle vliegtuigen richting de vakantiebestemmingen ook vooral niet vergeten. Bij voorbaat dank #persconferentie — Sanne Zonderland-Vlietstra (@SannV) August 13, 2021

Festivalorganisator ID&T snapt er zoals velen niets van. Niets van dat voetbalwedstrijden wel in volle stadions worden gespeeld en dat ook de Formule 1 in Zandvoort met publiek doorgaat. En dat festivals met meer dan 750 bezoekers ondertussen verboden zijn en vermoedelijk ook verboden blijven. Als het kabinet bij monde van Rutte en De Jonge vanavond bekendmaakt dat die maatregel voorlopig niet wordt versoepeld, vindt de organisatie dat onbegrijpelijk. Radio-DJ Michiel Veenstra sprak op Twitter ook zijn verbazing al uit. Vandaag kwam hij met een voorzetje richting de corona-persconferentie:



Lollapalooza festival in Chicago: 400.000 bezoekers, 200 besmettingen. 88% van de bezoekers was gevaccineerd.https://t.co/O0KuyVMhXa — Michiel Veenstra 📻🎙🤘 ꓘINK (@michielveenstra) August 13, 2021

Nederland nam eerst voortrekkersrol over festivals

ID&T is verantwoordelijk voor onder meer Mysteryland, Awakenings en Sensation. De organisator vindt dat Nederland juist een voortrekkersrol had genomen door te testen tijdens de evenementen van Fieldlab. Rosanne Janmaat, operationeel directeur van ID&T Groep: „Inmiddels is het op allerlei plekken weer mogelijk evenementen te bezoeken. Denk aan Freedom Day in de UK, Lollapalooza in de US, Exit in Servië en de aangekondigde versoepelingen voor evenementen tot 75.000 bezoekers in België. Wij blijven met lege handen achter. Nederland is altijd toonaangevend geweest in de wereld als het gaat om professioneel organiseren van festivals en staat nu achteraan in de rij. We worden door het beleid van de overheid 10 tot 15 jaar terug de tijd in geslingerd.”

70.000 mensen naar de Formule 1, 750 naar festivals…

„Ook is het niet meer uit te leggen aan onze bezoekers dat volle voetbalstadions blijkbaar wel kunnen en met 70.000 man naar de Formule 1 ook”, vervolgt Janmaat. „Met alle logistieke uitdagingen die daarbij horen. Het enige wat wij ‘veilig’ zouden kunnen, is samenkomen met 750 mensen. Dat is simpelweg niet rendabel te maken.” De onzekere festivalzomer voelde als een mokerslag voor velen, schreef Metro de vorige maand.



#Zandvoort

Misschien kan @markrutte bij de #persconferentie uitleggen hoe hij doorgang van de #GP Formule-1 kan rijmen met het verbod op eendaagse #Festivals met minder publiek, terwijl je je moest prikken voor de festivals, koninklijke familie moet tevreden gesteld worden — George (@LambertvHaus) August 13, 2021

ID&T liet zich al eerder kritisch uit over de maatregelen voor festivals. De organisator spande samen met andere organisaties een kort geding aan tegen de overheid om meer duidelijkheid af te dwingen. Dat werd uiteindelijk niet doorgezet wegens gebrek aan juridische grond.

Eric Corton: ‘Het is ridicuul’

Eric Corton liet vandaag ook van zich horen. De man die voor televisie altijd op het Lowlandsfestival te zien is, vindt het belachelijk dat de Formule 1 in Zandvoort gewoon door kan gaan met duizenden bezoekers. En dat dus terwijl festivals tegelijkertijd verboden blijven. Dat zei de radio- en theatermaker in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

„Ik kom uit de culturele sector, waarin eendaagse festivals gedwongen worden om zich te beperken tot 750 mensen. Dat betekent dat 90 tot 94 procent van de festivals überhaupt niet doorgaat”, aldus Corton. „Die kunnen niet draaien op 750 mensen die daar op anderhalve meter afstand op een stoeltje vastgetapet zitten, naar iets moeten kijken en op het moment dat ze klappen, gearresteerd worden. Om dan 70.000 mensen toe te laten tot een tóch al omstreden evenement vind ik ri-di-cuul.”



Een persconferentie op vrijdag de 13e… mmmm het zal mij benieuwen.. festivals mogen niet maar de Formule 1 is géén probleem #persconferentie #vrijdagde13e #persco — HENRI.. (@Papahen68) August 13, 2021

Alles is gezegd. Op naar 19.00 uur…