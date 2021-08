NS zet heel wat extra treinen en mensen in voor Formule 1-weekend

Begin september vindt de Formule 1 plaats in Zandvoort en dat betekent dat er heel wat mensen naar de kustplaats afreizen. De NS bereidt zich daar goed op voor, want ze zetten dagelijks 300 extra werknemers in. Normaal rijden er namelijk twee treinen per uur, maar tijdens de Formule 1 rekent de NS op tien keer zoveel reizigers.

„Tijdens het Formule 1-weekend krijgt station Zandvoort de omvang van station ‘s Hertogenbosch”, staat te lezen in een verklaring op de website van de NS.



Uitzonderlijke dienstregeling voor Formule 1-weekend. Check nu alvast de Reisplanner. https://t.co/hCmHhB1Xp2 — NS online (@NS_online) August 17, 2021

Extra treinen en NS-medewerkers tijdens Formule 1-weekend

Alhoewel er minder bezoekers aanwezig mogen zijn dan eerst gepland, houdt de NS vast aan de oorspronkelijke dienstregeling. Dat betekent dat er in het weekend van 3, 4 en 5 september twaalf treinen per uur van en naar Zandvoort rijden. Elke vijf minuten komt er dus een trein aan of vertrekt er eentje, zodat de NS 10.000 reizigers per uur kan vervoeren. Elke dag werken er 300 extra NS-medewerkers om alles in goede banen te leiden.

Tijdens het Formule 1-weekend zijn Zandvoort en Bloemendaal aan Zee nauwelijks bereikbaar met de auto. Bezoekers moeten rekenen op een overstaptijd van zeker een half uur op de trein naar Zandvoort. Vanwege de drukte is het ook niet toegestaan voor reizigers tussen Amsterdam en Zandvoort om een fiets in de trein mee te nemen.

‘Enorme operatie’

Alhoewel het een enorme operatie is, meldt de NS zelf, zou alles zo soepel mogelijk moeten verlopen. De dienstregeling is daarom ook via een computersimulatie getest. De 300 extra medewerkers zullen ook op en rondom de stations aanwezig zijn om de bezoekers te helpen snel hun weg te vinden naar de race en de doorstroom te bevorderen. Daarvoor zijn ook extra in- en uitcheckpalen neergezet bij station Zandvoort, zodat er minder oponthoud is. Verder is met ProRail gezorgd voor extra storingsploegen, een sleeplocomotief en een reservetrein met personeel.

Op donderdagavond, de dag voor het Formule 1-weekend, haalt de NS sprinters uit heel het land en brengt die naar Amsterdam en Zandvoort. Daarnaast verlengt het bedrijf treinen vanuit andere delen van het land naar Amsterdam, en gaan treinen vanuit het zuiden van het land met name op zondag eerder rijden. Op die manier kunnen mensen die ver moeten reizen toch op tijd op het circuit zijn.