Wordt Car Wars met Gerschtanowitz net zo’n knaller als Marble Mania?

De rollende knikkers van Maria Mania deden het op SBS6 qua kijkcijfers bijzonder goed. Verbazingwekkend goed misschien wel. Presentator Winston Gerschtanowitz is vanavond terug met een nieuw concept waarbij je stiekem denkt: dat wil ik ook. Car Wars heet het programma.

Oftewel: keihard scheuren en behendig rijden met op afstand bestuurbare speelgoedauto’s. Metro belde met – een weer enthousiaste – Gerschtanowitz.

Gefascineerd door knikkertjes en Car Wars

Metro zag de eerste SBS6-aflevering van Car Wars al. Het mag gezegd: op een of andere manier zit je gefascineerd toe te kijken. Kukelt die speelgoedauto nou van het bruggetje of niet? Wat kan die René Froger er nou helemaal van? En die Robert Doornbos gaat natuurlijk op z’n (race)sloffen winnen. Zo was het ook met de knikkers van Marble Mania. Geweldige knikkerbanen zagen we natuurlijk. Maar ook de onverwachte spanning die die rollende balletjes opwekten. Het resultaat? Kinderen bouwden zelf banen en gingen massaal weer knikkeren.

Car Wars is bedacht na (en door) het succes van de knikkershow. Winston Gerschtanowitz geeft meteen toe dat Talpa Entertainment Producties door de knikkers meteen aan het denken sloeg: wat nu? En waarom ook niet? Marble Mania werd direct aan verschillende landen verkocht. Sommigen daarvan namen al een eigen reeks op, zoals de Duitsers. In de Talpa-studio, op de spectaculaire Nederlandse knikkerbanen. „Heel leuk dat het weer een product van eigen bodem is”, vindt de tv-maker. „Het is tof om iets nieuws te bedenken en dan met z’n allen op te bouwen en te maken. En dat je tijdens het draaien nog allemaal dingen ontdekt.”

Zes bekende Nederlanders gaan de strijd aan

Knikkers werden dus op afstand bestuurbare racewagens (ze halen meer dan 150 km per uur). De race- en behendigheidsbanen van Car Wars: minstens zo mooi, zo niet mooier. De presentator is weer Winston Gerschtanowitz, bijgestaan door scheidsrechter Tim Coronel. Waar Jack van Gelder de knikkerraces van extra spannend commentaar voorzag (hij vertelde er aan Metro over), is die rol nu weggelegd voor Formule 1-verslaggever Olav Mol.

Waar de deelnemers bij Marble Mania per week verschilden, zien we nu zes vaste bekende koppen. Cabaretier Najib Amhali, ex-wielerprof Leontien van Moorsel, chef-kok Herman den Blijker, DI-RECT-drummer Jamie Westland (hij won al Het Perfecte Plaatje), voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos en zanger René Froger. De zes worden getraind en bijgestaan door een eigen coach, de beste remote control-kampioenen van Nederland. Zo ontfermt Wesley zich als coach van Leontien van Moorsel. Hij wordt ‘de Max Verstappen van RC-racing’ genoemd.

Winston Gerschtanowitz ziet het met Car Wars wel zitten

„We wisten vorig jaar vooraf helemaal niet hoe Marble Mania zou gaan lopen. Zó’n grote hit had niemand echter verwacht”, zegt Winston Gerschtanowitz aan de telefoon. „Het houdt de gemoederen bij ons wel bezig hoor. Zal het er met Car Wars weer in zitten? Het is natuurlijk een beetje hetzelfde speelveld. Qua productie is Car Wars nog weer groter dan het knikkeren, aan alles is gedacht. We hebben races in de sneeuw in Zoetermeer tot aan het strand en het circuit van Zandvoort.” En de prachtige behendigheidsbanen in de studio uiteraard, want radiografische auto’s besturen gaat niet alleen over snelheid.

Gerschtanowitz: „De gekste dingen gebeuren en niets is te klein. De verscheidenheid is groot en de kandidaten zijn verrassend en top. Op dat laatste kun je als programmamaker alleen maar hopen. Ik denk dat je het met me eens bent dat het een goed groepje is. Dan hebben we ook nog Olav Mol. Ja, er is in ieder geval potentie om het weer tot een succes te maken. Ik heb er een goed gevoel over en ben eerlijk gezegd nu enthousiaster dan na de opnames van het knikkeren. Toen was het iets van ‘het zou kunnen, maar je weet het niet’.”

‘Een Doornbosje’ als term geboren

Dat nu zes dezelfde kandidaten strijden tot het einde en niet elke week nieuwe gezichten, had een reden. „Bij het tweede seizoen Marble Mania ga je weer wisselende deelnemers zien, maar Car Wars is toch iets waarin je steeds beter kunt worden. Dat ga je gedurende de weken dan ook duidelijk zien. Onderweg vallen de twee minsten af.” Wat dat betreft zou je zeggen dat Robert Doornbos dat sturen en gas geven op afstand het snelst in de vingers moet krijgen. Over de eerste aflevering verklappen we één ding: de term ‘een Doornbosje’ wordt geboren. Dat staat gelijk aan een treurig resultaat, of een Kwalitatief Uitermate Teleurstellend resultaat, zogezegd.

De kracht van Car Wars kan net als Marble Mania zijn dat het programma voor het hele gezin geschikt is. Kanttekening: bij de knikkers was er een slimme samenwerking met een supermarkt. Daardoor gingen kinderen thuis banen bouwen en massaal knikkeren. Gerschtanowitz: „Zeker waar, maar ik denk dat er toch heel wat op afstand bestuurbare auto’s van zolder worden gehaald. Of dat ze op Sinterklaaslijstjes verschijnen en kinderen schansen gaan bouwen. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan zie ik dat al gebeuren.” Zelf kon de presentator ook wel met die speelgoedauto’s overweg. „Ja hoor, ik wel. Op baantjes in Ouderkerk stond is samen met mijn vader te racen. Ik vond dat hartstikke leuk. Maar ja. Niet iedereen heeft geknikkerd en niet iedereen heeft met die auto’s gespeeld.”

Met Car Wars minder geld te winnen

Wat ook opvalt: knikkerende BN’ers konden bij Marble Mania tienduizenden euro’s voor een goed doel winnen. Bij Car Wars is dat aanzienlijk minder. De winnaar krijgt na afloop van alle afleveringen 5.000 euro, de nummers twee en drie 2.500 en 1.000 euro. Het geld gaat naar de coaches. En dat terwijl de prestaties met de bestuurbare voertuigjes veel knapper zijn. Bij de knikkerfinale hadden de deelnemers zelfs geen enkele invloed. Alleen geluk, of niet.

De kandidaten strijden er niet minder fanatiek om. Gerschtanowitz: „Nee! Zo’n Robert Doornbos, bloedfanatiek.” Wie was voor hem de meest verrassende? Zonder nadenken: „Froger! Ook al zo fanatiek. Mooi om te zien dat zo’n man er zó voor gaat.”

Johan Derksen en René van der Gijp

Car Wars heeft Winston Gerschtanowitz nu achter de rug. Op naar Marble Mania seizoen twee. Heeft hij Johan Derksen en René van der Gijp al als deelnemers geboekt, nu de twee bij De Oranjezomer zeiden te willen knikkeren? „We zijn nog niet echt bezig met kandidaten, maar ik hoop zeker dat ze erbij zitten. Goed dat je het zegt trouwens, want we moeten die mannen nu wel officieel uitnodigen natuurlijk. Boter bij de vis.”

En daarna? Wat na de knikkers en de vierwielertjes? Gerschtanowitz heeft nog niet echt over de derde ‘terug naar een sport uit je jeugd’ nagedacht. Aangezien we bij Metro de beroerdste niet zijn, tippen we midgetgolf. De presentator denkt even na: „Dat midgetgolf is helemaal zo’n gek idee nog niet. Ik heb dat laatst zelf nog gedaan in Lage Vuursche. Als je dat eenmaal bezig bent, ben je meteen weer fanatiek. En iedereen kent het. Nee, helemaal niet gek!” Ook weer geregeld. Als het zover komt, dan belt John de Mol maar even. Winston Gerschtanowitz besluit: „Als ik het idee bij hem opper, heb ik jou natuurlijk niet gesproken…”

Car Wars is vijf vrijdagavonden om 20.30 uur op SBS6 te zien en terug te kijken op Kijk.nl.