Wibra-personeel moet niet-gewerkte coronauren inhalen

De rechter heeft bepaald dat medewerkers van de Wibra hun niet-gewerkte coronauren moeten inhalen. Vanwege de coronapandemie was de winkel enige tijd dicht, dus kon het personeel niet werken. Ze kregen wel hun contracturen uitbetaald. Nu moeten ze die uren inhalen.

De Wibra is blij met het vonnis, de rechter heeft namelijk alle eisen van de FNV afgewezen. De rechter heeft bevestigd dat het beleid van de Wibra juist is. Ook is het niet in strijd met de wet. „Wij voeren de Cao Retail Non-Food die in goed overleg tot stand is gekomen met meerdere vakbonden, zoals De Unie, CNV Vakmensen, AVV en RMU Werknemers correct uit. Daarbij heeft ook onze ondernemingsraad laten weten ons beleid te steunen”, meldt de woordvoerder van het bedrijf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De uitspraak in de zaak #Wibra is een wake-up-call voor de polder. De rechter oordeelt dat cao-partijen in november ‘eens kritisch naar de materie hadden moeten kijken’. Doordat betrokken winkelketens en ‘vakbonden’ dat niet deden, zitten werknemers nu met een hoge rekening (1) — Linda Vermeulen🍞🌹🌹 (@lindavvermeulen) July 5, 2021

Wibra-personeel moet uren inhalen

Ondanks de beslissing van de rechter, gaat Wibra wél in gesprek met de werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde min-uren kwijt te schelden. „Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad. We hebben geen FNV of een kort geding nodig om dat te doen.”

Dat de medewerkers de niet-gewerkte uren moeten inhalen, komt omdat Wibra het personeel een vast loon per maand betaalt voor een afgesproken aantal uren per week. Dat was dus ook zo toen de winkel dicht was, tijdens de lockdown. Normaliter kan het werkelijke aantal gewerkte uren afwijken van de afgesproken hoeveelheid, hoger of lager. Tijdens de lockdown was het een heel stuk lager.

Om de uren in te halen, zouden de medewerkers elke week 40 minuten extra moeten werken in de resterende 35 weken van 2021. Volgens de rechter is dat „niet onaanvaardbaar”. „Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden”, zei de rechter.

Dat gemiddelde geeft volgens de vakbond een vertekend beeld. „Bij de FNV komen voorbeelden binnen van 40, 50 of meer dan 100 uur die medewerkers deze zomer moeten inhalen”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. „Overigens zou 40 minuten op een contract van 21 uur per week ook al veel en onredelijk zijn voor mensen met een kleine arbeidsomvang en een laag loon.”

FNV: ‘Misbruik van coronasteun’

Volgens vakbond FNV maakt Wibra misbruik van de coronasteun van de overheid, nu ze de werknemers de miste uren „gratis” laten inhalen. De vakbond wilde dan ook voorkomen dat de medewerkers de uren in moesten halen. Maar volgens de rechter zijn de subsidies gebruikt om de medewerkers die gedwongen thuis zaten hun volledige loon uit te betalen.

„Wibra heeft een zware periode achter de rug door de coronamaatregelen. Het gaat inmiddels gelukkig weer beter met Wibra, vooral dankzij de geweldige inzet van onze medewerkers”, meldt de winkel.