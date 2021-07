Man die dreigde baksteen bij Van Dissel naar binnen te gooien krijgt 6 maanden cel

Dennis B. uit Enschede heeft vandaag zes maanden cel gekregen voor het bedreigen van onder meer RIVM-baas Jaap van Dissel. Drie van de zes maanden zijn voorwaardelijk. De 34-jarige B. bedreigde naast Van Dissel ook de burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Christiaan van der Kamp.

De man is veroordeeld voor het plaatsen van twee berichten waarin werd gedreigd met het langsbrengen en het gooien van een baksteen. Hierbij zijn ook de privéadressen van Van Dissel en de burgemeester vermeld. B. is een van de beheerders van het Telegram-kanaal ‘Exposekanaal’.



Beheerder Telegramgroep Dennis B. die berichten plaatste om bakstenen te gooien naar Van Dissel en burgemeester Bodegraven krijgt 6 maanden cel, 3 voorwaardelijk.

— Marcel Haenen (@MarcelHaenen) July 5, 2021

Van Dissel bedreigd met baksteen

Bij de rechtbank ontkende B. dat er kwade zin achter de bakstenen-opmerking zat. „Als je een baksteen lang genoeg kookt, kun je er een modderbad van nemen. Ik vond dat meneer Van Dissel wel een cadeautje had verdiend.” Dat hij ook over het gooien van een baksteen door de voorruit van de burgemeester had gesproken, kon de man zich niet meer herinneren.

De rechtbank is niet meegegaan in dit verhaal en wijst op de context waarin de berichten zijn geplaatst. Zo werd er een bewerkte foto van Van Dissel gevonden met teksten als ‘pedo’ en ‘moordenaar’. „U had moeten weten wat de gevolgen waren.”



Dennis B. (34) uit Enschede, beheerde van Telegramkanaal, riep in april op bakstenen, brandnetels en fluitenkruid te bezorgen bij jarige Jaap van Dissel.

Ontkent nu bedreiging bij Haagse politierechter.

— Marcel Haenen (@MarcelHaenen) July 5, 2021

Complottheorieën

In mei zijn twee vrouwen uit hetzelfde Telegram-kanaal veroordeeld voor het reageren op het bericht van B. aan het adres van Van Dissel. Zij kregen twee maanden cel (waarvan een maand voorwaardelijk) en anderhalve maand cel (waarvan een maand voorwaardelijk) omdat zij zich ook dreigend uitten.

Drie andere complotdenkers moesten van de rechtbank ook per direct stoppen met hun beschuldigende verhalen. Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever schreven stukken over ‘satanistische pedoterreur’. Volgens hen maakten de RIVM-bestuurder en de burgemeester zich daar schuldig aan. Maar de rechter zegt dat er „geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven”.