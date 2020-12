Hugo de Jonge grijpt in: koopjesketens Action en Wibra moeten dicht

Koopjesketens als Action en Wibra kunnen niet open, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Hij grijpt daarom vandaag ook in.

‘Cornonaminister’ De Jonge benadrukt dat de situatie met het coronavirus van iedereen een maximale inspanning vraagt om contacten te beperken. „Dit is niet het moment om de randen van de regels op te zoeken en daarom kan het gewoon niet”, zegt de bewindsman. Hij maakt later op de dag bekend hoe het kabinet die winkels gaat dwingen de deuren te sluiten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe minder contact, hoe minder kans het virus krijgt. Daarop is alles gericht. We moeten samen dat virus er onder zien te krijgen. De snelste manier om van de maatregelen af te geraken is ons er zo goed mogelijk aan te houden. pic.twitter.com/EXqqjGgPYj — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 14, 2020

Action, Wibra en HEMA

Action en Wibra gaven vandaag aan de deuren weer te open. HEMA gaf gisteren al aan onder meer rookworsten, koffie, vleeswaren en babyspullen te blijven verkopen. Velen spreken er schande van. „Hema is open voor jouw essentiële producten”, schrijft de keten prominent op de website.

Vanmorgen meldden ingewijden al dat het kabinet wil voorkomen dat grote winkelketens toch zomaar de deuren opengooien, terwijl de meeste winkeliers eigenlijk dicht moeten blijven tijdens de lockdown. Er wordt gewerkt aan duidelijkere en strengere regels, meldden zij. De koopjeswinkels willen hun ‘essentiële producten’, zoals etenswaren, schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten maar ook diervoeding gewoon verkopen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Zo'n 40 procent van het assortiment bestaat volgens Action uit essentiële artikelen". @NOS Ik heb even snel de artikelen op de site van de Action geteld, maar volgens mij is dat percentage toch wel iets lager. Wel slim bedacht van de communicatieafdeling. #action #Lockdownnl pic.twitter.com/qVFFteIprB — jongejanbas (@jongejanbas) December 16, 2020

Tweede Kamer: koopjesketens dicht

De Tweede Kamer wil ook dat de ketens dichtgaan. VVD-Kamerlid Aukje de Vries roept ondernemers op „niet de randen van de regelgeving op te zoeken”. De linkse oppositie wil dat het kabinet ingrijpt en winkels dwingt zich aan de regels te houden en ook coalitiegenoot D66 is kritisch. Kamerlid Kees Verhoeven roept het kabinet op duidelijker te zijn over welke producten essentieel zijn en welke niet. „Anders kunnen alle grote bedrijven met een breed aanbod open en ondermijnen ze het draagvlak voor de lockdown.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Om te voorkomen dat kleine winkels meer nadeel hebben dan grote ketens zal het kabinet duidelijkheid moeten scheppen over essentiële en niet essentiële producten. Anders kunnen alle grote bedrijven met een breed aanbod open en ondermijnen ze het draagvlak voor de lockdown. 2/ — Kees Verhoeven (@KeesVee) December 16, 2020

Waarschuwing burgemeesters

Zoek de grenzen van de coronamaatregelen niet op. Die oproep doen ook de veiligheidsregio Zuid-Limburg en de burgemeesters van de zestien gemeenten die er onder vallen.

De veiligheidsregio en de gemeenten krijgen veel vragen van inwoners en ondernemers over wat de nieuwe coronamaatregelen in specifieke situaties betekenen. „In sommige gevallen is de interpretatie nog onduidelijk, waardoor we niet direct antwoord kunnen geven”, aldus de veiligheidsregio in een verklaring.

Lees ook: Geen kerstavond in de kerk: Rooms-Katholieke kerk schrapt de nachtmis