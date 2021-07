Fans en experts zijn klaar met Lewis Hamilton: ‘Respectloos’

Het is the day after. De dag na het grootste schandaal in de Formule 1 van dit seizoen, in de ogen van Nederlanders. Lewis Hamilton tikte Max Verstappen van de baan, kreeg slechts 10 seconden tijdstraf, won de race en juichte uitbundig. Dat terwijl zijn Nederlandse concurrent in het ziekenhuis lag. Fans en experts spreken schande, al nemen een paar het ook op voor de Britse coureur. Een overzicht van de reacties.

In totaal 140.000 mensen zagen het incident live gebeuren op Silverstone, het ‘thuiscircuit’ van Lewis Hamilton. Op ieder ander circuit had de Engelsman een grotere straf gehad, zeggen de experts. Maar hij mocht door en zegevierde.

Lewis Hamilton en de Copse-bocht op Silverstone

Het incident vond plaats in de Copse-bocht, al vroeg in de race. Het was duidelijk dat Lewis Hamilton een statement wilde maken en Max Verstappen vroeg wilde inhalen. In een van de eerste bochten zag de Brit een kans om de Nederlander te passeren. De twee zaten zo dicht op elkaar, dat het voorwiel van de Brit het achterwiel van de Nederlander raakte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanuit dit oogpunt zie je de snelheid van de crash van Max nog beter. Er vliegt ook nog wat grind het publiek in. pic.twitter.com/4bafrVbpAA — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hier zie je dat #Hamilton een stuurbeweging maakt richting #Max Er is ruimte rechts van hem In een ander filmpje zie je ook hoe Max wel ruimte houdt https://t.co/lzvmEacup3 — Charles van Logchem (@CharlesBVL) July 19, 2021

Vervolgens lag de race lang stil en was het de grote vraag of Lewis Hamilton de race mocht uitrijden. Zelf vond hij dat Max Verstappen hem ‘afsneed’, de rest van de wereld moet dat toch anders hebben gezien. Feit is dat de zevenvoudig wereldkampioen door mocht met een tijdstraf van 10 seconden en de race won. Volgens veel experts was minimaal een stop-and-go penalty op zijn plaats geweest.

De reactie van Max Verstappen

Max Verstappen reageerde na de race via Twitter vol ongenoegen. Niet eens zozeer op de overwinning van Lewis Hamilton, wel op de manier hoe de zevenvoudig wereldkampioen en het Engelse publiek de eerste plaats vierden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021

“Blij dat ik in orde ben. Zeer teleurgesteld om op deze manier uit de race te raken. De gegeven penalty helpt ons niet en doet geen recht aan de gevaarlijke zet die Lewis Hamilton op het circuit maakte. De manier van vieren, terwijl ik in het ziekenhuis toekijk, is respectloos en onsportief. Maar we gaan door”, aldus Max Verstappen.

Reacties van experts en analisten

Experts en analisten steken hun mening ook niet onder stoelen of banken. Een overzicht van de reacties.

“Het kan echt niet wat Hamilton daar deed, op die plek. Ik vind een 10 seconden tijdstraf echt belachelijk. Wat mij betreft hadden ze hem ook een wedstrijd kunnen diskwalificeren.” – Jos Verstappen in De Telegraaf

“Dit is een verhitte titelstrijd tussen de beste coureur ooit en iemand die minder goed is. Nu crashen ze en dat zagen we in het verleden ook met verschillende iconen. Dat is hard racen en dat hoort erbij, maar gelukkig is Max oké.” – Toto Wolff, teambaas Mercedes, in een statement

“Ik weet niet wat hij denkt wat de gevolgen zijn als hij daar zit. Het is één van de snelste bochten in het wereldkampioenschap. Je weet gewoon dat je zoiets niet doet. Het is teleurstellend dat een coureur met zeven wereldtitels op zijn naam zo’n wanhopige fout maakt” – Christian Horner, teambaas Red Bull Racing, in een statement

“Met de snelheid die hij had, moest Lewis Hamilton zich terugtrekken. Hij heeft de apex verkeerd ingeschat, wat volkomen logisch is omdat hij met zo’n snelheid aankomt vanuit een hoek die hij nog nooit eerder heeft gehad. Ik snap de straf, omdat hij iemand in de muur heeft gezet.” Jenson Button, voormalig wereldkampioen in de Formule 1, tegen SkySports



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Horner aan FIA: "Lewis zat er absoluut niet naast. Iedere coureur die op dit circuit heeft gereden, weet dat je het niet kunt proberen aan binnenkant van Copse. De bocht was voor Max. In mijn optiek treft Hamilton blaam, hij had nooit in die positie moeten komen" #F1 #BritishGP — Ronald Vording (@RonaldVording) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als de wedstrijdleiding een schuldige aanwijst – en terecht, want binnenkant Copse kan niet – is strafmaat laag te noemen. Dhr. Russell ontving gisteren 3 plaatsen gridstraf voor incident waarbij veiligheid niet in geding was. Stop-and-go leek meer op z'n plaats #F1 #BritishGP — Ronald Vording (@RonaldVording) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De lobby is reeds begonnen…….

Russel raakt Sainz in qualy en krijg -3 gridstraf dan staat de 10 sec voor Hamilton niet in verhouding. Dat kan rechtvaardiger https://t.co/JGDpy8SYbL — Olav Mol (@Olav_Mol) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Today is a reminder of the dangers in this sport. I send my best wishes to Max who is an incredible competitor. I’m glad to hear he is ok. I will always race hard but always fairly. My team showed grit and perseverance out there. It’s a dream to win in front of my home crowd💜🇬🇧 pic.twitter.com/3S16uFYmDZ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 18, 2021

Formule 1-fans reageren vol afschuw

Fans zijn helemaal klaar met Lewis Hamilton, en kijken nu al uit naar de clash met Max Verstappen in Hongarije.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@LewisHamilton needs to be penalized of all points from the weekend, almost killed a bloke and didn’t even care. The bias opinion of the F1 commentary box is disgusting as well, they couldn’t be deeper up #hamilton’s ass if they tried. #f1 — Lewis varley (@lewisvarley14) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iemand eraf kegelen, bottas die je er voorbij laat en vervolgens doen alsof je wereld kampioen bent… kansloos #Hamilton #GPSilverstone #BritishGP — Stephan (@Stephans_94) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zoals Skysports al zei in het begin vh seizoen "the fight is on" en nu hebben ze eraan toegevoegd "the gloves are off"! Come on Max! Op naar Hongarije! #verstappen #Hamilton #guusgeluk #BritishGP https://t.co/rHwUECWntW — Pascal (@Pascal31266) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hamilton ging gewoon all-in. Wist dat ie de race zou gaan verliezen voor eigen fans. #hamilton #f1 pic.twitter.com/8jjqUxczEG — PRAIA (@PRAIADELSOL) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe #hamilton dit viert, ongelofelijk. Respectloos. Genoeg gezegd over de onbezonnen actie. pic.twitter.com/QyJcrW3UvO — Mark Wouters (@MarkWouters83) July 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.