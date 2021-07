Onrustige nacht met 2 schietincidenten en een dodelijke steekpartij

De nacht van zondag op maandag verliep erg onrustig. Er waren in totaal twee schietincidenten en een steekpartij met dodelijke afloop. Op de A73 raakten drie agenten gewond bij een schietincident. In Rotterdam raakte een man zwaargewond nadat hij werd neergeschoten. In Roermond is een persoon om het leven gekomen door een steekpartij.

Wat er precies gebeurde tijdens deze onrustige nacht, lees je hier.

Schoten gelost op A73

Tijdens een transport van een verwarde man naar een zorginstelling, zijn drie agenten gewond geraakt. Twee agenten waren met de man onderweg naar de zorginstelling in Horst en werden onderweg mishandeld. De verdachte raakte volgens een politiewoordvoerster ‘buiten zinnen’ en takelde de agenten zwaar toe. Daarna ging hij lopend over de snelweg er vandoor.

Er kwam versterking en zo kon de verdachte worden overmeesterd. Bij de actie is een schot gelost en een derde agent gewond geraakt. De verdachte is vermoedelijk ook gewond geraakt.



A73 afgesloten

Als gevolg van het incident is het A73, die van Venlo naar Nijmegen loopt, afgesloten voor politieonderzoek. In de richting van Nijmegen is de weg tussen Zaarderheiken en Horst-Noord afgesloten. In de richting van A73 is de weg afgesloten tussen Horst-Noord en Horst.

De afsluiting duurt naar verwachting zeker tot 9.00 uur. De ANWB adviseert om via Eindhoven, Oss A67, A2 en A50 te rijden.

Rotterdammer zwaargewond na schietincident

Een nog onbekende man is in de nacht van zondag op maandag zwaargewond geraakt bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Het slachtoffer was op de Leliënstein toen hij werd neergeschoten.

De politie is op zoek naar twee verdachten en heeft een signalement van de vermoedelijke dader verspreid. Volgens de politie zijn de daders op de fiets gevlucht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar.

Dodelijke steekpartij in Roermond

In Roermond is een onbekend slachtoffer om het leven gekomen na een steekpartij. Dat meldt de politie deze ochtend. Het incident vond plaats op de Eglantierhof in Roermond rond 7.30 uur.

Er werd een traumahelikopter ingezet, maar dit was tevergeefs. Het slachtoffer is overleden aan zijn verwondingen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Het tweetal werd ingerekend in het politiebureau in Roermond. Het is niet duidelijk of ze zichzelf hebben aangegeven.