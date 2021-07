Agenten redden hond uit afgesloten kofferbak: ‘Moeite om zakelijk te blijven’

De politie in Haarlem heeft zaterdagavond een hond bevrijd uit de kofferbak van een hermetisch afgesloten auto. Dat maakte de Eenheid Politiehonden Noord-Holland bekend op Facebook.

Agenten kregen zaterdag een melding dat er een hond in een afgesloten auto zou zitten. De politie ging op de melding af en hoorden direct het blaffen van een hond vanuit de kofferbak. De auto en de kofferbak waren afgesloten en ook de hoedenplank zat dicht boven de hond.

Hond in kofferbak

Daarop besloot de politie een raam te forceren. „We hebben geen seconde getwijfeld”, vertellen de agenten. In de kofferbak troffen ze een hond aan in een bench. Snel daarna kwam de eigenaar aanlopen. „De eigenaar gaf aan maar even weg te zijn geweest. Op zo’n moment kost het soms moeite om zakelijk te blijven.”





Hond in kofferbak en medische noodsituatie op een terras. Gisteravond kregen DHMac en zijn geleider een melding van…

De eigenaar heeft een bekeuring gekregen en moet ook de voorrijkosten van de dierenambulance betalen. Het forceren van het raam van de auto dient ook te worden betaald door de hondeneigenaar. „Helaas werkt de wetgeving soms niet helemaal zoals we willen, maar we zijn blij dat we iets voor de hond hebben kunnen betekenen”, geven de agenten aan. Het dier is „helaas, na overleg met het OM” terug bij de eigenaar.

Gevaar

Dit soort verhalen horen we vaker in de zomer, als huisdieren in de zon worden achtergelaten in een auto. Nu de temperatuur relatief meevalt en het in een parkeergarage was, komen er vragen in de comments van de Facebook-post. „Maar in een parkeergarage staat een auto toch niet in de zon? Was de hond wel in gevaar?”, vraagt iemand.

„De hond zat meer dan een uur in een bench in een afgesloten kofferbak met de hoedenplek er overheen dicht”, reageert de politie. „Deze plek heeft niks met warmte of gevaar te maken. Het onthouden van nodige zorg is meer dan voldoende om als politie te kunnen handelen in het belang van de hond.”