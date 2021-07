Lowlands: ‘Zonder vaccinatie mogelijk tussendoor testen’

Heb je kaartjes voor Lowlands? Dan kun je je maar beter laten vaccineren, meldt de organisatie, anders moet je mogelijk tijdens het festival een coronatest doen. Dat beleid gaat mogelijk gelden voor mensen die niet volledig beschermd zijn. Dus alleen als je twee prikken van Pfizer/BioNTech, AstraZeneca of Moderna hebt gehad, of één van Janssen, ontsnap je aan het testen.

„Binnenkort beslist de overheid welke eisen aan een meerdaags festivalbezoek worden gesteld. Indien je niet volledig beschermd bent, gaat tussentijds testen een rol spelen”, staat in een verklaring die gisteren op de website van het festival is gezet. „Een negatieve test is immers maar 40 uur geldig. Dat betekent volgens de huidige regels dat je op Lowlands tussentijds getest moet worden als je niet volledig beschermd bent.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mogelijk testen tijdens Lowlands

Volgens de organisatie van Lowlands is dat tussentijds testen „een hoop gedoe, dat simpel voorkomen kan worden”. „De makkelijkste manier is om je zo snel mogelijk te laten vaccineren. Met een vaccinatiebewijs in je CoronaCheck-app kun je straks zo doorwandelen bij de festivalpoort. Bovendien weet je meteen zeker dat je beschermd bent tegen het virus, nogal een win-win dus.”

Het alternatief is volgens Lowlands dat bezoekers zich voor én tijdens het festival moeten laten testen. „En dat kost sowieso moeite en tijd, die je veel beter kunt besteden. Begrijp ons goed: we willen niemand een vaccinatie opdringen, jouw lijf is jouw lijf.”

Line-up

Lowlands vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus. De kans bestaat dat veel mensen boven de 18 dan al volledig gevaccineerd zijn. De organisatie gaat er vooralsnog vanuit dat het evenement, ondanks de coronamaatregelen, weer op de reguliere manier kan doorgaan. De line-up is al voor een groot deel rond, al moesten er gisteren vijf namen van de lijst worden geschrapt omdat ze niet meer kunnen komen door de coronabeperkingen.

Vandaag heeft de organisatie 29 nieuwe acts aangekondigd. Onder meer 2manydjs live, Ben Klock, The Kooks en REMA voegen zich bij de lange lijst artiesten die komen optreden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.