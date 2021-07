Bijna alleen niet-gevaccineerde coronapatiënten in ziekenhuis, De Jonge snapt verzet vaccins niet

De meeste coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkomen zijn op een enkele uitzondering na niet (volledig) gevaccineerd. Het AD heeft een rondgang langs verschillende ziekenhuizen gedaan. Daaruit blijkt dat slechts een heel klein deel van de patiënten in het ziekenhuis wel gevaccineerd is.

In het Amsterdam UMC zijn bijvoorbeeld maar een paar gevallen bekend van mensen die al twee keer geprikt waren. „Maar dat waren patiënten die nét voor de tweede keer waren gevaccineerd, waardoor de bescherming nog niet volledig op peil was, of mensen met een immuunstoornis”, stelt een woordvoerder.

Bij het Erasmus MC in Rotterdam zijn sinds 1 maart 374 coronapatiënten opgenomen. Volgens een woordvoerder waren geen van die patiënten volledig gevaccineerd. Ook in Maastricht valt het op dat maar weinig gevaccineerde mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Daar spreekt men van ‘een enkeling’ die na een volledige vaccinatie toch opgenomen is.

Vooral niet gevaccineerde patiënten

Ook in Tilburg zien artsen dat de patiënten die opgenomen worden bijna allemaal niet gevaccineerd zijn. „Daar zitten ook bewuste weigeraars tussen”, weet arts-microbioloog Jean-Luc Murk. In Groningen zijn verder geen gevallen van volledig gevaccineerde coronapatiënten bekend. „Ik heb het bij de patiëntenoverleggen nooit gehoord”, zegt ic-hoofd Peter van der Voort. „Terwijl dat zeker vermeld zou worden.”

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft inmiddels laten weten niet te begrijpen dat mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen zich niet willen laten vaccineren. In gesprek met NU.nl stelde De Jonge dat je laten inenten de enige uitweg is.

„Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei”, zegt De Jonge. „Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.”

„Er is een soort coronamoeheid ontstaan. Een soort boosheid uit machteloosheid. Dat kan ik begrijpen”, aldus De Jonge. „Maar ik kan er met mijn verstand niet bij dat je geen bijdrage wilt leveren om dat nare virus terug te dringen door je te laten vaccineren en tegelijkertijd die maatregelen ook niet wilt.”

De Jonge maakt zich zorgen

De minister maakt zich zorgen over het feit dat „complotterige theorieën die via sociale media worden verspreid” ook in de Tweede Kamer te horen zijn. Hij moet zich vaak inhouden om daar niet op te reageren. „Ik heb heel veel tweetjes niet verstuurd. Sterker nog: ik heb ze ingetypt en toch maar verwijderd. Ook in de Kamer heb ik heel veel uitspraken niet gedaan”, aldus de coronaminister.

„Ik zou inmiddels een stevig kladblok vol hebben als ik die allemaal zou hebben opgeschreven”, zegt De Jonge. „Dus ja, soms trek ik een streep en weerspreek ik het. Maar, ik laat dingen vaak ook onbesproken.”