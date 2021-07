Met de trein op vakantie: 7 unieke treinreizen door Groot-Brittannië

Met de trein op vakantie gaan wordt steeds populairder. En vakantielanden als Engeland, Schotland en Wales zijn verrassend mooi. Komen we uit bij deze zeven prachtige treinreizen door Groot-Brittannië.

Tijdens de pandemie mocht er nauwelijks gereisd worden, maar nu komt er weer iets anders om de hoek kijken: vliegschaamte. En je hoeft je niet te schamen als je daaraan lijdt. In deze tijd moet je eigenlijk met jezelf afspreken om minder te vliegen. Maximaal één keer per twee jaar een vliegreis is een goed begin. En wees gerust: er zijn genoeg alternatieven. Europa is nog geen Japan, maar het Europese treinnetwerk maakt grote sprongen.

De mooiste treinreizen in Groot-Brittannië

We richten ons op het veelzijdige Groot-Brittannië, dat zich perfect leent voor een vakantie met de trein. Vanuit Amsterdam ben je zo in Londen en vanuit daar kun je verder reizen. De mooiste treinreizen in het Verenigd Koninkrijk op een rij.

1. Settle & Carlisle Line, Yorkshire Dales National Park

De Settle & Carlisle Line (S&C) is een 117 kilometer lange spoorlijn in het noorden van Engeland. De lijn loopt door het afgelegen Yorkshire Dales National Park en de North Pennines. S&C wordt beschouwd als de meest schilderachtige spoorweg in Groot-Brittannië. Een hoogtepunt is het Ribblehead Viaduct, waar je met de trein overheen rijdt, dwars door de vallei van de rivier Ribble bij Ribblehead.

Verbindingen met Leeds en Lancaster maken deze treinreis makkelijk bereikbaar. Je hebt ook de optie om een deel in een oude stoomtrein te reizen. Meer informatie vind je hier.

2. Caledonian Sleeper, van Londen naar Schotland

De Caledonian Sleeper is een dienst die je op comfortabele wijze door Groot-Brittannië loodst. De trein vertrekt zes avonden per week (zondag tot vrijdag) vanaf station London Euston en neemt je mee op reis door de nacht, om wakker te worden in een van de mooiste landschappen van Schotland.

De Caledonian Sleeper beschikt over een bar en comfortable slaapvertrekken met privacy. Vanuit Londen kun je verschillende bestemmingen in Schotland bereiken met deze trein. Mocht je van plan zijn te fietsen in de Schotse Hooglanden, dan kun je een gratis plek reserveren voor je fiets. Boeken kan hier.

3. West Highland Line, Schotland

De West Highland Line is een van de fascinerende meest treinreizen van Europa. Je start in de buurt van de berg Ben Nevis, om vanuit daar in een stoomlocomotief (toegegeven, dat kan duurzamer) of gewone trein door de meest dramatische landschappen van Schotland te tuffen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de West Highland Line te benutten, zoals deze vierdaags trip via een aantal steden en eilanden. Vergeet tussendoor niet de outdoors te verkennen met je wandelschoenen.

4. Snowdon Mountain Railway, Snowdonia in Wales

Door naar Wales, een land bij uitstek om te hiken. Met de Snowdon Mountain Railway reis je door het prachtige bergachtige gebied Snowdonia. Niet de langste, maar wel een van de meest verrassende treinreizen van Groot-Brittannië.

Vertrekkend vanaf het station van Llanberis vervoert een locomotief uit 1896 je in een gestaag tempo naar de top van de berg Snowdon, waar een tussenstop van 30 minuten je de tijd geeft om van het uitzicht te genieten. Op een heldere dag strekt het landschap van bergen en meren zich voor je uit, vanaf 1.085 meter boven zeeniveau. Mocht het weer tegenzitten, weet dan dat er op de top ook een pub te vinden is. Je bent tenslotte in Wales. Koop hier je treinkaartjes.

5. Night Riviera Sleeper, van London Paddington naar Penzance

Penzance ligt op het meest westelijke puntje van Groot-Brittannië in de graafschap Cornwall. Hier is het klimaat on-Engels zacht en je vindt er dan ook tropische planten, waaronder verschillende soorten palmen. Echt een unieke bestemming voor een vakantie, en makkelijk te bereiken met de trein.

Vanuit Londen vertrekt namelijk de Cornwall Sleeper, die jou in acht uur tijd naar het verrassend mooie gebied brengt. Je kunt een stoel in vliegtuigstijl boeken, maar wij raden aan om tegen extra betaling een privéhut te reserveren. Dan krijg je namelijk ontbijt en kun je douchen. Naast Penzance stopt de trein ook in Plymouth, Newquay en Falmouth. De trein is onlangs vernieuwd en heet nu officieel de Night Riviera Sleeper. Boeken kan hier.

6. Dawlish, South Devon

In 2014 werd deze schilderachtige treinroute verwoest door een kuststorm, maar inmiddels is de lijn weer heropend.

De reis van Exeter naar Dawlish duurt ongeveer een half uurtje, en loopt parallel aan de monding van de rivier de Exe. De trein stopt aan de rand van het Engelse Kanaal. Het uitzicht op de zee aan de zuidwestkust van Engeland is adembenemend. Meer informatie vind je via de website van Great Scenic Railways.

7. Flying Scotsman, van Londen naar Edinburgh

De treindienst Flying Scotsman begint in Londen en leidt je in 630 kilometer via verschillende hoogtepunten naar de Schotse hoofdstad Edingburgh.

Een hoogtepunt tijdens een van de meest klassieke treinreizen door Groot-Brittannië is het standbeeld The Angel of the North, met een spanwijdte van 54 meter. Ticketinformatie vind je hier.

Met de trein op vakantie door Europa

