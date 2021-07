Stand van zaken watersnood Limburg: peil Maas daalt nét op juiste moment

Het was kantje boord. Maar de waterstand in de Maas in Zuid-Limburg is precies op het juiste moment over het hoogste punt heen. Een doemscenario van de watersnood in Limburg lijkt voorkomen, dus er wordt enigszins opgelucht ademgehaald. Veel geëvacueerde Limburgers mogen terug naar huis, maar zeker niet allemaal.

Vanmorgen bereikte de regenrivier de Maas een stand van ruim 3300 kubieke meter per seconde. Het betekende een recordhoogte waarvoor Rijkswaterstaat gisteren al waarschuwde. Nu zakt de afvoer bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) snel naar een niveau onder de 2000 kubieke meter per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat dat zondag wordt bereikt.



Vannacht heeft de Maas rond 3:00 uur in Maastricht de piek qua waterstand en waterdoorvoer bereikt. Dit viel met 3300m³/s gelukkig lager uit dan de eerder voorspelde 3700m³/s. Nu het waterpeil daalt, belanden we in de herstelfase.

Weinig regen in Limburg verwacht

Er wordt niet veel regen meer verwacht in het stroomgebied van de Maas. Wel moet de rivier nog een grote hoeveelheid regenwater uit België en Frankrijk afvoeren. Vanaf vanmiddag wordt het in het getroffen gebied droger of droog. In het weekend is er meer zon, voorspelt Weer.nl. Ook na het weekend blijft het zonnig, met af te toe wat wolkenvelden.

De hoogwatergolf verplaatst zich nu naar het noorden van de provincie Limburg. Zaterdagavond bereikt het hoge water de omgeving van Venlo. Zondagmorgen passeert het hoge water in de Maas de grens tussen Limburg en Gelderland. Later op die dag stroomt de hoogwaterpiek langs Den Bosch. Onderweg vloeit rivierwater weg in waterbergingsgebieden, maar die staan door de hevige regen ook grotendeels vol. De Maas treedt op veel plekken buiten de oevers, maar door de regen staat het grondwater hoog en kan het rivierwater niet wegzakken.

Watersnood beteugeld na ervaringen jaren negentig

Sinds het hoge water in 1993 en 1995 zijn veel maatregelen genomen over overstromingen van de Maas te beteugelen. De huidige watersnood geldt volgens Rijkswaterstaat en de waterbeheerders als een ‘lakmoesproef’ voor de nieuwe dijken en kades. Na inspectie worden wordt er ingegrepen. Dijken en kades krijgen dan direct versteviging.



Hoewel het er in Limburg nu iets beter uit ziet, was de waterstand in de Maas bij Sint Pieter vanmorgen vroeg de hoogste stand sinds 1911. In dat jaar zijn de metingen van waterstanden begonnen. De rivier voerde vanmorgen aanzienlijk meer water af dan tijdens het hoogwater van de genoemde jaren 1993 en 1995.

Veel inwoners Limburg terug naar huis

Alle mensen die in Zuid-Limburg werden geëvacueerd in verband met de watersnood mogen weer terug naar huis. De terugkeer geldt alleen nog niet voor de inwoners van het centrum van Valkenburg. Dat maakte de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vrijdag bekend.

Desondanks worden bewoners van twee straten in Geul (gemeente Meerssen) vandaag alsnog geëvacueerd, omdat het water van de Geul terugstroomt en overstroomt op de Westbroek en Oostbroek, aldus een woordvoerder van de regio. De Geul stroomt terug omdat het riviertje zijn water niet kwijt kan in de Maas, vanwege de hoge waterstand van die rivier. Ook de bewoners van 22 buitendijks gelegen huizen aan de Maas in de gemeente Venray worden geëvacueerd. De gemeente heeft ze gevraagd hun bezittingen veilig te stellen en hun woningen tijdelijk te verlaten.



Controles na watersnood in Valkenburg

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is ook het centrum van Valkenburg nog onveilig. Constructeurs van de gemeente en de brandweer moeten eerst alle gebouwen en wegen controleren. Ze kijken of de constructies van de bouwwerken veilig zijn. Pas als dat gebeurd is, kunnen de mensen weer terug naar huis. In Valkenburg werd gisteren een brug weggeslagen. Militairen hebben vandaag een noodbrug aangelegd.

Inmiddels heeft Slachtofferhulp een speciaal nummer geopend (0900-0101) voor inwoners die hun verhaal kwijt willen of verlegen zitten om advies of bijstand.