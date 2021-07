Recordstijging gratis aangeboden spullen op Marktplaats

Marktplaats ziet een recordstijging in de gratis aangeboden spullen op hun website. Nog nooit zag het platform een stijging van deze omvang. Volgens Marktplaats komt dit onder meer door de pandemie. „Tijdens deze moeilijke coronaperiode laten Nederlanders zich van hun sociale kant zien en kiezen ze ervoor vaker iets weg te geven. Bijvoorbeeld om een ander blij te maken.”

In de laatste twaalf maanden werden er ruim 1,5 miljoen advertenties met gratis aangeboden spullen geplaatst. Dit komt neer op een stijging van 15 procent.

Stijging in vraag en aanbod

Onder meer meubels, babyspullen en doe-het-zelfartikelen worden massaal aangeboden. Aan de andere kant is de interesse in gratis spullen ook gestegen. De ‘gratis aangeboden’-advertenties zijn in het afgelopen jaar 177,5 miljoen keer bekeken. Een stijging van 25 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Volgens Marktplaats-woordvoerster Maaike Veeling laat deze „solidaire handelstrend” zien dat miljoenen Marktplaats-gebruikers willen bijdragen aan een milieu waarin we minder weggooien en spullen meer delen met anderen. „Zo verleng je de levensduur van een product en help je een ander”, zegt de woordvoerster.

Enorme variatie in spullen

„Velen denken dan dat het vooral gaan om grote spullen die thuis in de weg staan, maar dat is niet zo. We zien een enorme variatie aan spullen voorbij komen. Van meubels tot babyspullen en van BBQ’s tot kinderkleding”, zegt Veeling.

Ook ziet Marktplaats een toename in het aanbod van doe-het-zelfartikelen. Volgens Veeling komt dat doordat veel mensen tijdens de pandemie hun huis en schuur gingen opruimen. „We zagen ook dat mensen massaal hun speelgoed gratis aanboden voor ouders die ineens thuis moesten werken en met hun kinderen thuis zaten. Nu zie je juist dat mensen inzamelingsacties doen voor Limburg. Wij zeggen altijd: Je kunt op Marktplaats zien wat er speelt.”

Bizarre advertenties

Marktplaats wordt soms als een vorm van vermaak beschouwd. Zo worden er hele artikelen gewijd aan bijzondere Marktplaats-gesprekken. En heerste er hilariteit toen de rode stempotloodjes van de Tweede Kamerverkiezingen op Marktplaats te koop werden gezet.

Veelings heeft in haar tijd bij Marktplaats al een aantal bizarre advertenties voorbij zien komen. „Vandaag zag ik alle toestellen van een hele speeltuin. En laatst zag ik verkeerspaddenstoelen van een Waddeneiland te koop staan.”