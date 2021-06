Kijken, kijken, snel kopen: jongeren schaffen veel sneller luxe spullen aan

Luxe fashion-artikelen kopen? Nederlandse jongeren draaien hun hand tegenwoordig niet om als het om online impulsaankopen gaat. Fashion-liefhebbers tussen de 15 en 25 jaar besteden binnen enkele minuten zomaar honderden euro’s. ‘Vroeger’ werd er onder jongeren langer over een dure aankoop nagedacht.

‘Kijken, kijken, snel kopen’, is de trend. Daar waar Nederlanders in het verleden in andere landen nog weleens ‘beschuldigd’ werden van ‘kijken, kijken, niet kopen’, is er nu iets heel anders aan de hand. Vooral onder Nederlandse jongeren. Zij gaan steeds sneller over tot de aankoop van luxe fashion. Zij schrikken totaal niet van het aftikken van honderden euro’s na een online bezoekje van enkele minuten.

Onderzoek over kopen onder jongeren

Dit blijkt uit een analyse van Winkelstraat.nl. De website bekeek ruim 700.000 transacties van meer dan 300 winkels en merken die via de online marktplaats – Winkelstraat dus – verkopen. Gen-Z en Millennials, zoals de groepen jongeren worden aangeduid, besteden gemiddeld 50 procent minder tijd op een webshop voordat ze een duur paar sneakers of merkkleding kopen dan vijf jaar geleden. Daarbij is het gemiddelde bedrag sinds 2017 met ruim 20 procent toegenomen. Dit maakt dat Nederlandse jongeren steeds gemakkelijker geld uitgeven aan dure merkkleding. Zij staan niet lang stil bij hoge uitgaven. Nee, aftikken ‘die handel’ geldt nu steeds vaker.

200 euro lichter in twee minuten tijd

De animo voor luxe merken onder jongeren blijft verder groeien. Twee op de drie Nederlandse jongeren koopt tegenwoordig volgens de New Luxury Fashion Monitor 2021 regelmatig luxe mode. Denk bijvoorbeeld aan Balenciaga-sneakers met een waarde van 750 euro. De jeugd betaalt met gemak en blijkbaar zonder nadenken. De jonge generatie doet impulsief luxe aankopen. Vergelijkend warenonderzoek wordt de laatste jaren steeds meer overgeslagen. Want nadat ze online een duur paar sneakers of merkkleding voorbij zien komen, duurt het gemiddeld nog geen twee minuten voordat ze die gekocht hebben. Daarbij rekenen ze gemiddeld 200 euro af als ze hebben geshopt. En dat is regelmatig meerdere keren per maand het geval.

Jongeren kopen met de smartphone

Wat ook uit het onderzoek blijkt: 84 procent van de aankopen wordt door jongeren via de mobiel gedaan.

Joost van der Veer, CEO en mede-oprichter Winkelstraat.nl: „Millenials en de Generatie Z stimuleren de verkoop en groei van luxe merken. Dat neemt de komende jaren verder toe. Deze resultaten benadrukken het gemak waarmee ze snel grote bedragen uitgeven aan een paar limited edition sneakers, een luxe tas of bijzondere jeans. Dit biedt kansen voor bestaande designer merken en nieuwe labels.”

Hoe weet Winkelstraat.nl de leeftijden?

Dat Winkelstraat leeftijden van de kopers kent, komt door klantprofielen. Normaal laat je bij een online aankoop geen leeftijd achter. Een zeer grote groep (jongeren) kiest bij een aankoop echter voor achteraf betalen. Bij een achterafbetaling is het invullen van een geboortedatum verplicht. Bovendien stuurt de website cadeautjes voor verjaardagen. Wie die wil ontvangen, laat zijn of haar geboortedatum achter.