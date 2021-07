Heeft seks voor de wedstrijd daadwerkelijk effect op prestatie van atleten?

De Olympische Spelen in Tokio zijn (bijna) van start en de atleten doen er alles aan zo goed mogelijk te presteren. Zogenaamde anti-seks bedden in Tokio rakelden opnieuw een oud gezegde op. ‘Geen seks voor de wedstrijd’, maar werkt dat eigenlijk wel zo? Beïnvloedt seks de prestaties van topsporters?

Afgelopen week klonk het gerucht dat atleten in Tokio anti-seks bedden hebben. De kartonnen bedden van Olympiërs zouden s ervan moeten weerhouden om even van bil te gaan. Dit werd echter al snel ontkracht en de Olympische organisatie liet weten dat het om een duurzaam product ging. Niet om anti-seks materiaal.



Thanks for debunking the myth.😂You heard it first from @TeamIreland gymnast @McClenaghanRhys – the sustainable cardboard beds are sturdy! #Tokyo2020 https://t.co/lsXbQokGVE — Olympics (@Olympics) July 19, 2021

‘Geen seks voor de wedstrijd’

In ieder geval rakelt het beddennieuws weer een oude discussie op. Heeft seks voor de wedstrijd daadwerkelijk invloed op de prestaties van atleten? Metro UK schrijft over de ‘sex ban’ tijdens het EK voetbal in 2016. Engelse voetbalspelers mochten niet met hun partner slapen. En ook Marco van Basten liet geen vrouwen binnen in het hotel van het Nederlands elftal (2008). En ook oud-turner Yuri van Gelder en paardrijdster Anky van Grunsven spraken ooit uit geen seks te hebben voor een wedstrijd. Maar de vraag is, hielp het?

Sportdeskundige en topsport-coach Arj Thiruchelvam haalt deze mythe ondertuit. „Meerdere onderzoeken tonen aan dat er geen negatief effect is voor atleten die seks hebben voor een wedstrijd.” Ook een onderzoek uit 2016, dat in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Physiology verscheen, toont geen verband aan tussen seks en prestaties. Thiruchelvam verwijst zelf naar een onderzoek uit 2018 van Zavorksy en Newton. „Zij onderzochten de impact van seks de avond voor verschillende wedstrijden. Ze concludeerden geen enkel effect.”

Seks voor topsporters gunstig

De sportdeskundige legt uit dat prestatie afhankelijk is van de individuele routines van atleten. „Een gelukkige sporter, die de tijd krijgt om te focussen, wordt niet beïnvloedt door seks.” Hij legt uit dat het voor de ene sporter werkt om seks te vermijden, maar voor de ander het juist ontspannend kan zijn.

Relatietherapeut, psycholoog en seksuoloog Tatyana Dyachenko doet er nog een schepje bovenop. Zij denkt zelfs dat seks voor topsporters gunstig is. Volgens haar gebeurt er namelijk veel met ons lichaam als we seksueel actief zijn. „Een gebrek aan seks verlaagt de testosteronspiegel van een persoon, wat de sportprestaties in feite belemmert”, stelt zij. „Als het om sport gaat, geldt: hoe meer testosteron er door je lichaam stroomt, hoe beter. Vandaar dat meer seks eigenlijk goed is voor sportprestaties in plaats van slecht.”



Geen seks voor de wedstrijd… Maar in dit geval ook niet na de wedstrijd😱#BELPOR #EURO2020 pic.twitter.com/umOluCs0lT — Starbuck (@starbuck68) June 27, 2021

Strenge regels atleten Olympische Spelen

Maar dat is volgens haar nog niet alles. Seksuele activiteit vermindert ook spierpijn. „Vooral bij vrouwen zorgt seksuele stimulatie voor een zeer krachtig pijn verminderend effect dat kan helpen bij spiervermoeidheid of spierpijn na de training.”

Kortom kwaad kan het zeker niet. Het is uiteindelijk aan de atleten zelf of ze voor de wedstrijd nog tussen de lakens duiken. Daarnaast is het de vraag of er überhaupt ruimte is voor fysiek contact in Tokio. De coronaregelgeving rondom topsporters schijnt behoorlijk streng te zijn. Zo streng zelfs, dat bondscoach Sarina Wiegman om versoepelingen vroeg voor haar Oranje Leeuwinnen.



