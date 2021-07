Verbouwing Binnenhof blijkt opnieuw honderden miljoenen duurder

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag blijkt wederom veel meer geld te kosten dan eerder werd gedacht. Oorspronkelijk zou het project 475 miljoen euro gaan kosten, maar nu blijkt dat die kosten honderden miljoenen hoger uitvallen.

Vorig jaar werd de eerste berekening al bijgesteld van 475 miljoen naar 562 miljoen euro. Daar komt nu nog eens ruim 150 miljoen euro bij, wat de raming op 718 miljoen euro brengt.

Onvoorziene veiligheidsmaatregelen maken verbouwing duurder

Demissionair staatssecretaris Raymond Knops schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het project duurder uitvalt door veiligheidsmaatregelen die eerder niet voorzien waren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maakte een dreigingsanalyse en nu blijkt een extra bedrag van 127 miljoen euro voor de beveiliging nodig te zijn. Ook is er 13,9 miljoen euro extra nodig voor alle duurzaamheidsplannen.

In totaal gaat er daarmee ruim 607 miljoen euro naar de verbouwing van het Binnenhof. De tijdelijke huisvesting in het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken koste nog eens 111 miljoen euro. Inmiddels is al 134 miljoen euro uitgegeven. Er wordt 20 miljoen euro bespaard door de zogeheten Grafelijke Zalen, waarvan de Ridderzaal er één is, niet te renoveren.

Verbouwing Binnenhof moest ‘sober en doelmatig’

In 2015 ging de Tweede Kamer akkoord met een ‘sobere en doelmatige’ verbouwing van de gebouwen aan het Binnenhof. Dat uitgangspunt staat nog steeds, schrijft Knops. Afgezien van de punten veiligheid en duurzaamheid mag het project alleen duurder uitvallen als er ‘onvoorziene technische uitvoeringsrisico’s’ zijn, of door hogere bouwkosten vanwege de schaarste op de markt.

Donderdag vergaderde de Tweede Kamer voorlopig voor het laatst in het Tweede Kamergebouw. De komende 5,5 jaar werken de parlementariërs in het tijdelijke onderkomen. Als de Kamer tijdens het zomerreces bij elkaar moet komen om te debatteren, bijvoorbeeld over de coronacrisis, dan gebeurt dat in de Ridderzaal. Die werd al gebruikt voor debatten door de Eerste Kamer.