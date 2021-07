#ffwegkijken: ‘Als we niets doen, is bijziendheid in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid’

Meer dan de helft van de ouders weet dat de tijd die hun kinderen op een scherm kijken van invloed is op hun ogen. Het Oogfonds wil dat nog veel meer ouders en verzorgers zich daarvan bewust worden. „Als we niets doen, is hoge myopie in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland.”

Hoge myopie betekent bijziendheid en veroorzaakt in eerste instantie een grote min-sterkte voor bril of lenzen. Zeker wanneer iemand veel op een scherm kijkt, is de kans dat dit gevolgen voor de ogen heeft groot.

Het Oogfonds begon vandaag een campagne om de gevolgen te bestrijden. Met de hashtag #ffwegkijken vraagt het Oogfonds op social media aandacht voor het onderwerp. Ook worden er Tiktok-influencers ingezet om aandacht te vragen voor #ffwegkijken.

Oogfonds komt met 20-20-2-regel

Het oogfonds adviseert de 20-20-2-regel. Twintig minuten dichtbij kijken, twintig seconden in de verte kijken en ga zo’n twee uur per dag naar buiten.

Verder is vanaf vandaag de familietentoonstellingen Zo te Zien in NEMO Science Museum in Amsterdam te bezoeken. In de tentoonstelling staat het zintuig zien centraal. „Bezoekers kunnen ontdekken hoe ogen werken, waarom zicht soms bedriegt en hoe iemand met een visuele beperking kan zien”, aldus het Oogfonds.

Ook laat de tentoonstelling zien hoe kwetsbaar onze ogen zijn. „Deze bewustwording kan het begin zijn van meer aandacht voor ogen op jonge leeftijd.” Naast de online campagne en een tentoonstelling, zijn er op de website van NEMO ook verschillende proefjes voor thuis te vinden. De tentoonstelling is tot en met 31 oktober te bezoeken.