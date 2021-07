Nederland doneert massaal: al 900.000 euro opgehaald voor Zuid-Limburg

Nederland doneert massaal: 1 miljoen euro opgehaald voor Zuid-Limburg

Nog geen 24 uur na opening van Giro 777 is er al 1.000.000 euro gedoneerd aan het Nationaal Rampenfonds. Al ruim 20.000 individuele donateurs hebben de actie, om het door de overstromingsramp getroffen Zuid-Limburg te steunen, omarmd. Ook de komende dagen zal de actie nog doorgaan.

„We zijn overweldigd door de enorme steun die er leeft en de bereidheid van Nederlanders om bij te dragen aan de nood in de getroffen gebieden in Limburg. De Limburgse zender L1 heeft gisteren uitvoerig aandacht gevraagd voor de actie en vandaag staat Radio 2 in het kader van Giro 777. Donateurs laten op sociale media weten dat ze hebben bijgedragen en roepen anderen ook daartoe op. Dat is prachtig om te zien”, vertelt Clémence Ross-van Dorp, voorzitter van het Nationaal Rampenfonds.

Alle schade dekken

Het Nationaal Rampenfonds heeft de actie Giro 777 opgezet. Het fonds wil, na afloop van de ramp, als het water gezakt is, alle bewoners terug naar hun huizen helpen. Hoewel zowel verzekeraars als de overheid al toe hebben gezegd een rol te gaan spelen in het dekken van de schade, blijven er situaties over waarin de schade niet gedekt wordt. Juist voor daarvoor wordt met Giro 777 geld opgehaald.

Het voornaamste doel is om na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis, het cement in de samenleving terug te krijgen. Het Nationaal Rampenfonds zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties. De steun voor schade die door de rijksoverheid is toegezegd, zal niet via het Nationaal Rampenfonds verdeeld worden. Meer informatie over de actie vindt je op de website van Giro 777.

Inmiddels heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord zaterdagochtend laten weten dat het alle hens aan dek is in Midden- en Noord-Limburg. De woordvoerder laat weten erg blij te zijn met de burgerinitiatieven die zijn ontstaan om te helpen met het bestrijden van de wateroverlast.

Alles hens aan dek in Limburg

„Particuliere initiatieven moedigen we heel erg aan”, zei de woordvoerder bij calamiteitenzender L1. „Alle waardering daarvoor. Help een ander waar het kan. Iedereen moet aan de bak. We zullen de klus met elkaar moeten klaren. Als hulpdiensten kunnen we het niet alleen.” Ook deed de woordvoerder nogmaals een oproep aan ramptoeristen om niet te gaan kijken in getroffen gebieden.

De hoogwaterpiek is inmiddels aangekomen in Roermond en Venlo en zal naar verwachting ongeveer twee dagen aanhouden. In deze steden zijn inmiddels veel wegen ondergelopen. Ook klagen mensen in Herten, een stadsdeel van Roermond, dat ze niet meer lopend of met de fiets in het stadscentrum kunnen komen omdat de wegen ondergelopen zijn,