Rapport RIVM: ‘Overheid kan ‘aanzienlijke bijdrage’ leveren in strijd tegen klimaatverandering’

De Nederlandse overheid zou een grote bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen klimaatverandering, als het haar inkoopbeleid tegen het licht houdt. Dat stelt het RIVM in een maandag gepubliceerd rapport.

Zo’n 18 procent van de ecologische voetafdruk van Nederland bestond in 2019 uit de inkoop van producten en diensten voor de overheid. Daaronder vallen alle lagen van de overheid, maar bijvoorbeeld ook universiteiten.

Overheid kocht voor 85 miljard in

In 2019 kocht Nederland voor zo’n 85 miljard euro aan producten en diensten in. Dat is ongeveer 15 procent van de totale Nederlandse inkoop. Het RIVM heeft berekend dat de inkoop van de overheid goed was voor 22 megaton CO2. Dat is dus 18 procent van de hele Nederlandse klimaatvoetafdruk.

Ook gebruikte de inkoop van de overheid 23 procent van de grondstoffen en 9 procent van het landgebruik dat nodig is om producten te maken. Denk bijvoorbeeld aan de akkerbouw of de veeteelt. Gezien de grote impact van deze inkopen stelt het RIVM dat de regering een „aanzienlijke bijdrage” kan leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.

Dat zou de overheid kunnen doen door bijvoorbeeld afspraken te maken met leveranciers. Het RIVM denkt dat met name de catering in overheidsgebouwen hierin een rol kan spelen. Zo zou er minder vlees kunnen worden gebruikt, wat beter is voor de biodiversiteit.

Recycling

Het RIVM stelt dat het inkoopbeleid van de overheid ook meer kan bijdragen aan recycling. „Ze kunnen bijvoorbeeld kantoormeubilair aanschaffen dat langer meegaat, of bijvoorbeeld voor tweedehands meubels kiezen”, zegt projectmanager circulaire economie van het RIVM Michiel Zijp.

Zijp heeft nog meer tips voor het landsbestuur om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. „Je kunt denken aan gerecycled asfalt. Daarnaast kan de overheid kan eisen stellen aan de producten en diensten en op die manier leveranciers aanzetten tot innovatie. Vanzelfsprekend hangt de hoeveelheid ingekochte grondstoffen ook weer samen met de uitstoot van broeikasgassen”, aldus Zijp.