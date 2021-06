Ophef om Sigrid Kaag die met regeringsvliegtuig naar Luxemburg gaat

Sigrid Kaag, de leider van D66, kan rekenen op flink wat ophef. Ze pakte namelijk het Nederlandse regeringsvliegtuig naar Luxemburg, terwijl die afstand prima met de trein te overbruggen is. De vlucht van Amsterdam naar Luxemburg duurt zo’n 55 minuten.

Kaag is aanwezig in Luxemburg om de Raad van Buitenlandse Zaken bij te wonen. Ministers van Buitenlandse Zaken uit heel Europa zijn daar vandaag bijeen, om te overleggen.

Sigrid Kaag met vliegtuig naar Luxemburg

‘Dankzij’ Menno Swart, vliegtuigdeskundige, viel Kaag door de mand. Hij spotte het regeringstoestel namelijk, en postte een foto op Twitter. „Korte vlucht: het regeringsvliegtuig is inmiddels geland in Luxemburg. Sigrid Kaag naar Raad Buitenlandse Zaken.”

Swart was overigens ook de persoon die wereldkundig maakte dat koning Willem-Alexander met de fam in Griekenland zat, terwijl de rest van het land nog in lockdown verkeerde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

D66 en korteafstandsvluchten

Dat de leider van D66, dat zich veelal hard maakt voor het klimaat en opwarming van de aarde, het vliegtuig pakt voor zo’n korte afstand, is opvallend. Vorig jaar zette de partij zich nog in om korteafstandsvluchten te verminderen. Maar Kaag pakt het vliegtuig wel vaker. Volgens Geert Wilders (PVV) is de D66’er het afgelopen jaar „4,5 keer de wereld over gevlogen”. Hij zei dat tijdens tijdens het NOS-verkiezingsdebat in februari. „Het zou me niet verbazen als Schiphol de Kaagbaan naar u vernoemd heeft”, voegde hij eraan toe.

D66 is zelf ook van mening dat wie de trein kan pakken, dat moet doen. Onnodig luchtverkeer draagt namelijk bij aan de opwarming van de aarde, vinden ze. De afstand van Amsterdam naar Luxemburg is ruim zes uur als je de trein pakt.

Ophef

Op sociale media ontstaat veel ophef, en mensen weten er weer een grap van te maken. Zo tweet iemand een foto van een ruimtevaartraket, met daarbij: „Sigrid Kaag gaat even boodschappen doen.” Iemand anders wil ook wel met het vliegtuig naar het terras.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Sigrid Kaag met het vliegtuig naar Luxemburg mag, dan mag ik met het vliegtuig naar het terras! — Elise De Windt (@EWindt) June 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hallo, mijn naam is Sigrid Kaag, ik geef veel om het klimaat en ga daarom met het vliegtuig naar Luxemburg. — Theo 💬 (@TeyTeyTheo) June 21, 2021

Iemand anders vindt dat de stemmen voor D66 ‘weggegooid’ zijn, nu Kaag tegen haar eigen standpunten in lijkt te gaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik dacht dat D66 zo aan het pleiten was voor het milieu? Nieuw leiderschap toch? Raar dat ik dan Sigrid Kaag in een vliegtuig zie voor een vlucht van een paar uur. Daar is je nieuwe leiderschap, je stem word weggegooid. — Nolàn Lenoir (@NolanLenoir_) June 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.