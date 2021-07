Toch geen boete in Duitsland als je niet naar vaccinatie-afspraak komt

In Duitsland krijg je toch geen boete als je niet naar je vaccinatie-afspraak gaat. De Duitse regering voelt namelijk niets voor zo’n boete. Het leek het Rode Kruis wel een goed idee om ‘vaccinspijbelaars’ een boete van 25 tot 30 euro op te leggen. Vaccinspijbelaars zijn mensen die wel een afspraak hebben gemaakt voor de prik, maar niet komen opdagen. Berlijn verwerpt de suggestie van het Rode Kruis.



Geen boete voor vaccinweigeraars

De belangrijkste reden voor de voorzitter van een afdeling van het Duitse Rode Kruis om zo’n boete voor te stellen, is verspilling. Zo’n boete zou dat namelijk tegengaan. Een regeringswoordvoerder zegt echter dat er geen plannen in die richting bestaan. Wel roept hij mensen op hun uitnodiging voor een vaccinatie op tijd af te zeggen, als zij toch niet ingeënt willen worden. Dan kan die dosis naar iemand die wel wil. De autoriteiten maken zich zorgen over het groeiend aantal mensen dat niet komt opdagen.

Het voorstel voor de boete leidt tot uiteenlopende reacties. De voorzitter van de christendemocratische regeringspartij CDU, Armin Laschet, vindt het niks. Maar de gezondheidsexpert van de sociaaldemocratische coalitiepartner SPD verwelkomt het idee.

‘Lockdown straks alleen voor niet-gevaccineerden’

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, zei eerder deze week dat mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd, niet meer in lockdown hoeven bij een nieuwe opleving van het virus in het land. Andersom betekenen zijn woorden dat een toekomstige lockdown alleen geldt voor mensen die geen vaccinatie tegen corona willen. Wie de prik neemt, ‘verdient’ nog meer. Volgens Spahn kunnen zij genieten van meer vrijheden dan niet-gevaccineerden.

„Zolang er geen mutaties zijn die van invloed zijn op de bescherming door vaccins, betekent volledig gevaccineerd zijn dat beperkingen van het soort dat we afgelopen winter hebben gezien, niet nodig zijn,” vertelde Spahn aan verslaggevers in Berlijn. Spahn herhaalde zijn oproep aan de Duitsers om een vierde besmettingsgolf dit najaar te voorkomen. „Hoe meer mensen zich deze zomer laten vaccineren, hoe beter het najaar zal zijn”, zei hij.