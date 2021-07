Vakantie in eigen land? Dit zijn de mooiste gebieden om te fotograferen

Ga je op vakantie in eigen land dit jaar? Vergeet je camera niet, zodat je lekker kunt fotograferen. Nederland heeft namelijk prachtige gebieden om op een mooie plaat vast te leggen. En er komt nog een grote fotowedstrijd aan ook, van National Geographic.

Natuurfotografie is wereldwijd erg populair, maar voor een waanzinnige foto hoef je gelukkig niet ver te reizen. National Geographic heeft samen met Natuurmonumenten de mooiste gebieden in Nederland – wat deze instanties betreft – op een rij gezet. Gelijk is er ook een nieuwtje over een fotowedstrijd.

Slag je fotoslag tijdens de vakantie

Van Groningen tot Limburg, er is overal wat moois. Een camera in je rugzak of fietstas stoppen is voor je vakantie een tip. Je hebt dan iets om later op terug te kijken. Tegelijkertijd kun je je mooiste foto’s tot en met 26 september inzenden via NatGeofotowedstrijd.nl. Tien fotogenieke locaties in Nederland zijn ter inspiratie alvast op een rij gezet. In elke provincie één, op willekeurige volgorde. Wie weet kun je er iets mee bij een vakantie in eigen land. Over de grens moet je je toch maar verdiepen in een wirwar van coronamaatregelen- en regeltjes.

De competitie geldt als de grootste fotowedstrijd van ons land en wordt sinds 2007 gehouden. Je kunt dit jaar meedoen in de categorieën ‘mens’, ‘dier’ en ‘landschap’.

1. Groningen – Kardinge

In Kardinge kun je veel bloemenweides vastleggen. Hier kun je met een laag standpunt mooie macro’s maken. Een hoog standpunt is de uitkijkheuvel. Ook uitdagend: weidevogels fotograferen met een telelens of een echte landschapsfoto maken met de Noordermolen als blikvanger.

2. Friesland – Schiermonnikoog

Duinen, strand en zee zijn goed voor fantastische wolkenluchten en zonsondergangen bij Schiermonnikoog. In de herfst zijn zeekraal en lamsoor te fotograferen. Of lig plat op je buik om een kiekje te schieten van duinviooltjes of andere planten.

3. Overijssel – De Wieden

De Wieden is een fantastisch laagveenmoeras vol verrassingen. Er zijn vlonderpaden met verhoogde uitkijkpunten die je de kans geven om over het riet heen te fotograferen. Wie weet zie je fotogenieke vogels zoals de blauwborst, zwarte stern, purperreiger of zelfs de zeearend. Ook boerenlandvogels tref je hier volop, zoals de boerenzwaluw.

4. Flevoland – Marker Wadden

Een blikvanger in het landschap van de Marker Wadden is uitkijktoren De Steltloper. Het stikt er van de vogels die zich soms verrassend makkelijk laten fotograferen. Er zijn al bijna tweehonderd soorten gespot. Het landschap is fotogeniek, met zandduinen, slibvelden vol moerasandijvie en hier en daar een kronkelend vlonderpad.

Op vakantie naar Drenthe?

5. Drenthe – Norger Esdorpenlandschap

Dwaal door de bossen in het Norger Esdorpenlandachap en beekdalen en misschien spot je wel een ree of hoor je een specht. Maar het allermooiste aan het Norger Esdorpenlandschap is haar rijke historie, die zichtbaar is in het landschap.

6. Gelderland – Leuvenumse bossen

In de herfst kun je de mooie kleuren van bladeren en paddestoelen vastleggen in de Leuvenumse bossen. Ook de Leuvenumse beek is een blikvanger. En wie vroeg opstaat, krijgt misschien wel zonneharpen (zonnestralen in ochtendnevel) cadeau.

7. Noord-Holland – Wormer en Jisperveld

Voor een magische zonsopgang moet je naar Wormer en Jisperveld. Vroeg opstaan is sowieso een belangrijke fotografietip. Tussen de rietkragen is fotograferen een feest.

8. Zuid-Holland – Tiengemeten

De Tiengemeten in het Haringvliet heeft meerdere gezichten. Van wildernis en uitgestrekte rietmoerassen tot nostalgisch platteland met oude boerderijen. De Schotse hooglanders die hier ook vrij rondstruinen, zijn o.a. een mooi onderwerp in dit decor. En wie goed oplet kan zomaar opeens reeën fotograferen.

Fotograferen in Utrecht

9. Utrecht – Kaapse bossen

In de Kaapse bossen kun je paddenstoelen te fotograferen zoals deze porseleinzwam. Wees voorbereid op liggen in het bos om goede foto’s te maken, want meestal zijn lage standpunten het mooist. De paddenstoelen zijn overal te vinden. Op dode bomen, tussen de bladeren en in het gras.

10. Zeeland – Bloemdijken van Zuid-Beveland

In mei zie je overal meidoorn, fluitenkruid en boterbloemen. In de zomer is het de bloeitijd van agrimoni, aardaker, wilde marjolein, wollige distel en ruige anjer. Dus zowel landschapsfotografen die een bloemenzee willen vastleggen, als macrofotografen die met al de bloemensoorten aan de slag willen, komen hier aan hun trekken.

11. Noord-Brabant – Oisterwijkse Bossen

Dit zijn misschien wel de meest gefotografeerde vennen van Nederland. Zeker het Voorste Goorven, met dat iconische eilandje met een grove den erop. Zorg dat je hier voor landschapsfotografie tijdens de ‘gouden uren’ bent. Maar dit gebied is ook geweldig voor macrofotografie van libellen.

12. Limburg – Geuldal

De hoogteverschillen in Geuldal geven je de kans om idyllische doorkijkjes te maken, te spelen met voor- en achtergrond. Heel geschikt gebied voor landschapsfotografie, ook vanwege de vele landschapselementen als heggen, graften en boomgaarden. En het erfgoed in dat landschap zoals watermolens, vakwerkhuisjes, kapelletjes en kastelen krijg je er gratis bij.