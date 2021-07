Nederland mag statushouders Griekenland niet zomaar terugsturen

Nederland mag asielzoekers die eerder in Griekenland een verblijfsvergunning hebben gekregen, niet zomaar terugsturen naar Griekenland. Statushouders reizen soms door naar Nederland, zodat ze hier een asielaanvraag kunnen doen. Omdat ze in Griekenland al zijn toegelaten, komen ze in beginsel niet meer in aanmerking voor asiel in Nederland. Hun aanvraag wordt daarom meteen terzijde gelegd. De Raad van State oordeelt echter in twee zaken van Syrische asielzoekers dat de situatie in Griekenland voor erkende vluchtelingen mensonwaardig kan zijn.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) moet daarom opnieuw een beslissing nemen over deze Syrische asielzoekers. Ze moet beter uitleggen waarom de betrokkenen naar Griekenland terug kunnen óf ze moet hun asielaanvragen inhoudelijk in behandeling nemen. Dat bepaalde de Raad van State vandaag. Dat geldt ook voor andere statushouders die in Griekenland een verblijfsvergunning kregen. En dus niet alleen voor de twee zaken die waren voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter.



Een belangrijke uitspraak: Nederland mag erkende vluchtelingen met een Griekse verblijfsvergunning niet zomaar terugsturen naar Griekenland. In Griekenland belanden zij nu op straat en worden ze aan hun lot overgelaten. https://t.co/s8UI0lbJ0G — VluchtelingenWerk Nederland (@VluchtelingWerk) July 28, 2021

Vluchtelingen leven in erbarmelijke omstandigheden

De afgelopen jaren kwamen veel asielzoekers aan in bootjes in Griekenland. Voor velen van hen is de situatie in de vluchtelingenkampen op zijn zachtst gezegd moeilijk. Maar in 2018 stelde de Raad van State nog dat statushouders juist wél konden terugkeren. Hun fundamentele mensenrechten zouden niet geschonden worden. Nu oordeelt de raad, aan de hand van nieuwe informatie, dat de omstandigheden van statushouders slecht kunnen zijn. Zo moeten zij vaak al snel de asielopvang uit, maar kunnen ze daarna geen werk en een huis vinden. Sommigen leven in erbarmelijke omstandigheden en hebben niet de beschikking over basisbehoeften zoals eten, onderdak of stromend water.

De staatssecretaris laat weten dat ze de uitspraak gaat bestuderen. Om hoeveel door Griekenland erkende vluchtelingen het precies gaat die in Nederland hebben aangeklopt, is volgens een woordvoerder niet duidelijk.



Huge fire reduces Greece's Moria refugee camp to embers — in pictures https://t.co/XeFcgOBSSH pic.twitter.com/YCujchgcvs — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2020

VluchtelingenWerk Nederland zegt „tientallen erkende vluchtelingen” in beeld te hebben die in Griekenland op straat belandden en naar Nederland kwamen. „Deze uitspraak van de Raad van State is voor hen van groot belang. Nederland mag hen nu niet zomaar terugsturen”, meldt een woordvoerder. Dat geldt volgens hem ook voor vluchtelingen die vaak zonder dat ze het zelf weten, al een verblijfsvergunning in Griekenland hebben gekregen. Die is toegekend terwijl ze hier in een Nederlands AZC jaren wachten op de start van hun asielprocedure „vanwege de enorme achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst”.

De uitspraak van de raad onderstreept volgens VluchtelingenWerk Nederland „het Nederlandse gebrek aan solidariteit in Europa” op het gebied van vluchtelingenbeleid „op den duur niet houdbaar is”. Nederland mag volgens de organisatie de bescherming van vluchtelingen die naar Europa komen niet afschuiven op de paar lidstaten waar zij de grens oversteken. Dat er een rechter aan te pas moet komen zodat Griekenland en vluchtelingen niet „aan hun lot overgelaten worden” door Nederland en de rest van Europa, noemt VluchtelingenWerk „triest”.