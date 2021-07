Gemengde reacties op tv-optreden vader van mishandelde Frédérique bij Humberto

Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn. Dat zijn de inmiddels ‘legendarische’ woorden die de 14-jarige Frédérique uit Amstelveen uitsprak voordat ze werd mishandeld, omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of een meisje is. Gelijk na het incident belde het slachtoffer met haar vader om te vertellen wat er gebeurd was. Haar vader Paul arriveerde kort voor de ambulance en zag als eerste haar verwondingen. Aan tafel bij Humberto vertelt hij hoe het nu met haar gaat.



Vader van de mishandelde 14-jarige Frédérique, doet zijn verhaal en vertelt hoe het nu met haar gaat. #frederique #Humberto pic.twitter.com/xgOlmhEUp6 — Humberto (@HumbertoRTL) July 27, 2021

Pijn en verdriet van Frédérique

Vader Paul benoemt haar pijn en verdriet. Ook schetst hij hoe zijn kind een vriendin opbelt en de volgende woorden uitspreekt: „Ik vind dit heel erg vervelend. Ik hoop niet dat hij lang de cel in moet. Want ik vind dit een heel verdrietige situatie voor ons allemaal.”

Die woorden zijn volgens haar vader tekenend voor zijn dochter, die zichzelf snel wegcijfert en zachtaardig is. Tegen presentator Humberto Tan zegt hij niet boos te zijn, want die emotie brengt hem niets. „Als vader wil je de pijn van je kind overnemen. Maar dat kan niet.”

Bij Humberto en op LinkedIn

Dat de dader, een 14-jarige jongen, inmiddels is opgepakt voor de mishandeling, is geen troost voor haar vader. Net als Frédérique is hij bang voor het lot van de dader. „Dit is een hele verdrietige situatie. Er zitten nu ook twee ouders thuis die hun zoon in de cel hebben zitten. Dat is verschrikkelijk triest.”

Ook deelde de vader het verhaal over de mishandeling op LinkedIn. Daar schreef hij „ongelofelijk trots” te zijn op Frédérique omdat ze „wil zijn wie ze is”. Zo zegt hij: „Jongen of meisje, hetero, gay of biseksueel, het maakt haar (en ons allemaal) niet uit. Mijn kind Frédérique is niet transgender, maar zegt gewoon dat ze is wie ze is.”

Reacties op tv-optreden vader

Er komen verschillende reacties binnen op het tv-optreden van de vader van Frédérique. De ene kijker heeft lof voor de vader van het slachtoffer en de andere kijker vindt zijn verhaal ongeloofwaardig, alsof hij een week lang heeft gerepeteerd op zijn reactie. Ook komen er reacties binnen van kijkers, die Paul bekritiseren vanwege zijn ‘slappe’ reactie tegenover de daders. Volgens hen had hij beter een statement kunnen maken tegenover de politiek, omdat agressie tegen LHBTI’ers nog steeds aan de orde van de dag is.



Je had een lans kunnen breken voor de #lhbti en het podium kunnen pakken bij #Humberto om dit probleem richting de politiek uit te spreken! In plaats daarvan pleit je dat de dader(s) geen straf krijgen?? Dan ben je in mijn optiek op alle fronten een enorme faalhaas #frederique — EvertOostdam (@EvertOostdam) July 28, 2021



Pff, de vader meteen in de vergevings-stand qua de dader. Ik trek dat slecht #Humberto — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) July 27, 2021



Gisteren is mijn dochter zwaar mishandeld, ik ga naar de daders, met bloemen, om hun mijn vergiffenis te geven en te zeggen dat ze er hopelijk geen straf voor krijgen. #humberto pic.twitter.com/SNmGyn4ZSS — Jack Ferrengo (@ForumvooDemocra) July 28, 2021



De vader van #frederique geeft haast de indruk dat hij het erger voor de daders vind dan voor z’n eigen dochter. Ik sta echt verbaasd…. #Humberto — Pascal (@Pascal31266) July 27, 2021

Toch zijn er ook mensen die minder fel reageren over het tv optreden van de vader van Frédérique. Zo zijn er velen die hun medelijden uitspreken en benadrukken dat het geweld tegen deze groep mensen moet stoppen. Zo zijn er veel BN’ers die reageren op het tragische incident, waaronder Rob Jetten en Arjen Lubach.



Verschrikkelijk. Iedereen moet de vrijheid krijgen om zichzelf te kunnen zijn, zonder verantwoording daarover af te leggen aan anderen. Ook Frédérique. Wat dapper dat Frédérique nu nog dit verhaal vertelt!https://t.co/RpIqsRIK4Q — Rob Jetten (@RobJetten) July 27, 2021



