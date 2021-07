Interval tussen vaccinaties korter, al geplande afspraken kunnen niet vervroegd worden

De interval tussen twee vaccinaties met een mRNA-vaccin zal vanaf morgen nog maar 28 dagen zijn. In gesprek met de NOS meldt GGD GHOR dat de verkorte interval eindelijk ingaat. In eerste instantie moest er namelijk 35 dagen tussen de eerste en de tweede prik zitten.

Vorige week liet demissionair minister Hugo de Jonge nog weten dat de interval korter moet en mag. Zo zijn meer mensen sneller volledig gevaccineerd. Bij Pfizer zou de interval teruggedrongen kunnen worden naar 21 dagen. Bij het vaccin van Moderna wordt de nieuwe kortere interval 28 dagen.

Geen vervroegde tweede afspraak ondanks kortere interval

Hoe deze nieuwe regel in de werkelijkheid toegepast zou worden, was lang onduidelijk. Nu blijkt echter dat de GGD ervoor heeft gekozen om 28 dagen aan te houden voor zowel Pfizer als Moderna. Bij het inplannen van vaccinaties kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de twee vaccins, waardoor moeilijk rekening gehouden kan worden met de twee verschillende intervallen.

Iedereen die al een afspraak had staan en denkt ‘nu kan ik mooi eerder mijn tweede prik halen’, heeft pech. Het is volgens de GGD namelijk niet mogelijk om de afspraken die al staan te vervroegen. „Hiervoor is op dit moment onvoldoende vaccin beschikbaar. Mensen wordt dan ook verzocht hierover geen contact op te nemen met de GGD”, stelt een woordvoerder van de GGD.

In Amsterdam heeft men ondertussen heel andere problemen. Daar hebben meerdere mensen een tweede vaccinatie gehaald terwijl zij geen afspraak hadden. „Als mensen zonder een afspraak een tweede prik hebben kunnen halen, is dat tegen de instructie. Dat mag echt niet”, vertelt de woordvoerder van de GGD.

Sjoemelen met vaccins

Online zijn al meerder berichten verschenen van mensen die vol trots deelden dat ze zonder afspraak hun tweede prik hadden gehaald. Voor je eerste vaccinatie kun je bij de GGD in Amsterdam wel binnenlopen zonder afspraak, maar voor de tweede prik mag dit niet. „Dat is nieuw beleid en dat doen we om zo veel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. Maar voor een tweede prik kan dit dus niet.”