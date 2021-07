Interpol zoekt Nederlandse jongeren die landgenoten op Mallorca zwaar toetakelden

Er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor een groep Nederlandse jongeren die vakantie vierde op Mallorca. De groep van negen mensen viel zonder reden andere toeristen aan. Een andere Nederlander (27 jaar) kreeg daarbij trappen tegen het hoofd. Hij kon zich niet verdedigen en ligt momenteel met zwaar hersenletsel op de intensive care van een Spaans ziekenhuis.

De Spaanse nieuwssite Ultima Hora meldt dat de groep Nederlandse jongeren van tussen de 18 en 20 jaar oud woensdagnacht uit was. Ze veroorzaakten een vechtpartij in een nachtclub en moesten de club verlaten. Eenmaal op straat begon de groep zonder enige aanleiding andere toeristen die ze tegenkwamen aan te vallen. Volgens de Spaanse site werden vooral vijf andere Nederlanders, die niet bij de groep hoorden, zwaar toegetakeld.

Zwaar hersenletsel voor tegen hoofd geschopte jongen

Een jongen zou daarbij bewusteloos geslagen zijn en drie anderen raakten gewond. Een van de vijf gewonden is een 27-jarige man. De jongen kreeg schoppen tegen zijn hoofd terwijl hij al op de grond lag. De Nederlander kon zich niet verdedigen en liep als gevolg van het schoppen zwaar hersenletsel op. Momenteel ligt hij in kritieke toestand op de intensive care van een Spaans ziekenhuis te vechten voor zijn leven.

De groep jongeren, bestaand uit dertien personen, had naar verluidt een villa gehuurd in Arenal de Llucmajor. Na het incident pakten twaalf van de dertien jongeren een eerdere vlucht terug naar Nederland. Ze wisten dat ze gezocht werden en wilden zo de politie ontlopen. Een van de jongeren bleef achter op het eiland om de sleutels van de villa in te leveren. Hij is op het vliegveld gearresteerd. Spanje zal verder een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen voor de andere twaalf jongeren met nadruk op degene die de 27-jarige landgenoot tegen het hoofd schopte.

Informatie inwinnen over jongeren

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten ‘de zaak nog niet te kennen’. „We gaan nu proberen informatie in te winnen. Er is in ieder geval nog geen beroep op bijstand gedaan vanuit Mallorca.”